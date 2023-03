Debord :

L’imbécillité croit que tout est clair, quand la télévision a montré une belle image, et l’a commentée d’un hardi mensonge. La demi-élite se contente de savoir que presque tout est commentée d’un hardi mensonge. La demi-élite se contente de savoir que presque tout est obscur, ambivalent, « monté » en fonction de codes inconnus. Une élite plus fermée voudrait savoir le vrai, très malaisé à distinguer clairement dans chaque cas singulier, malgré toutes les données réservées et les confidences dont elle peut disposer. C’est pourquoi elle aimerait connaître la méthode de la vérité, quoique chez elle cet amour reste généralement malheureux.

Encore une fois, nous (ils nous appellent les complotistes) avions raison ! Et on se faisait insulter pour l'avoir dit !



L'ONU EXONERE LA RUSSIE – L'ONU conclut qu'il n'y a pas de preuve de génocide russe contre la population ukrainienne –



Alors que https://t.co/0kqDtmTzGO… https://t.co/EfjFyVuCNB pic.twitter.com/kjfteftueA — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) March 17, 2023