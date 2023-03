Excédents russes :

L’excédent du commerce extérieur de la Russie a grimpé en flèche l’an dernier, tiré par des gains d’exportations, ont révélé lundi les données du Service fédéral des douanes.

Selon l’agence, les exportations totales en 2022 ont atteint 591,4 milliards de dollars, en hausse de 19,9 % par rapport à 2021. Les importations, quant à elles, ont baissé de 11,7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 259,1 milliards de dollars. Cela a porté l’excédent commercial du pays à un record de 332,38 milliards de dollars, en hausse de 67% par rapport à 199,5 milliards de dollars en 2021.

Le chiffre d’affaires du commerce extérieur de la Russie a augmenté de 8,1 % par rapport à 2021, atteignant 850,5 milliards de dollars. Les produits énergétiques constituaient l’essentiel des exportations étrangères de la Russie, représentant près de 65 % et s’élevant à 383,73 milliards de dollars. Le chiffre a augmenté de 42,8 % en glissement annuel malgré les sanctions occidentales imposées sur les approvisionnements énergétiques russes, car Moscou les a activement réorientés vers des partenaires asiatiques, notamment l’Inde et la Chine.

Les exportations de denrées alimentaires et de matières premières agricoles ont été estimées à 41,3 milliards de dollars, soit environ 7 % des exportations totales en termes monétaires. Les ventes de métaux ferreux, d’engrais, ainsi que de pierres et métaux précieux et semi-précieux se sont élevées à 62,5 milliards de dollars.

Trump et la guerre :

Le pays n’a « jamais été aussi proche » d’une guerre nucléaire, a déclaré l’ancien président dans une vidéo, appelant à un cessez-le-feu en Ukraine

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué les « mondialistes » et l’establishment néoconservateur américain dans une vidéo publiée sur ses comptes de médias sociaux jeudi, déclarant que les États-Unis et «certaines des personnes horribles et détestant les États-Unis qui nous représentent» sont la «plus grande menace à la civilisation occidentale d’aujourd’hui.

« Ces mondialistes veulent gaspiller toute la force, le sang et le trésor de l’Amérique, chassant des monstres et des fantômes à l’étranger tout en nous distrayant des ravages qu’ils créent ici même chez nous », a expliqué le candidat à la présidentielle de 2024.

Ces forces font plus de dégâts à l’Amérique que la Russie et la Chine n’auraient jamais pu l’imaginer.

Trump a averti que l’administration Biden avait plus que jamais rapproché le monde du bord de la catastrophe nucléaire en déversant de l’argent et des armes en Ukraine. « Chaque jour, cette bataille par procuration continue, nous risquons une guerre mondiale », a-t-il insisté, arguant qu’une « cessation totale des hostilités » devrait être la « question centrale » pour la nation.

Le prochain ordre du jour sous une deuxième présidence Trump serait une refonte complète du Département d’État, du Pentagone, des services de renseignement et d’autres agences clés pour « licencier les Deep Staters et donner la priorité à l’Amérique » – suivi de « réévaluer fondamentalement l’objectif de l’OTAN et l’OTAN. mission. » Trump plaide depuis longtemps pour que les pays européens assument davantage les coûts et les responsabilités associés au bloc militaire et a récemment décrit le conflit ukrainien comme une « préoccupation vitale pour l’Europe, mais pas pour les États-Unis ».

Trump a rassuré ses partisans qu’il était prêt à démanteler « l’ensemble de l’establishment néoconservateur mondialiste qui nous entraîne perpétuellement dans des guerres sans fin prétendant lutter pour la liberté et la démocratie à l’étranger alors qu’ils nous transforment en un pays du tiers monde et une dictature du tiers monde, ici à maison. »

Arrestation…

📉LA FRANCE S'APPAUVRIT

D'ANNÉE EN ANNÉE

▪️Revenu/hab🇫🇷a chuté au 25e rang🌍

▪️PIB/hab🇺🇸est 80% supérieur à🇫🇷

▪️PIB/hab🇨🇭est plus du double

▪️Revenu/hab🇫🇷est inférieur de 20% à🇩🇪

30ans après Maastricht,les FAITS prouvent que l'🇪🇺et l'€ détruisent la🇫🇷.

