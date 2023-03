Incroyable : la milice macroniste arrête des dizaines de manifestants et les met assis mains sur la tête !



Les journalistes qui souhaitent couvrir la scène sont chassés manu militari !

➡️ Dégageons la Macronie ! Cette tyrannie infâme ! Vite ! #MotionDeCensureTransPartisane pic.twitter.com/fxblXVDMri — Florian Philippot (@f_philippot) March 18, 2023

#Trump annonce qu’il va être arrêté ! La vraie raison : il est celui qui peut tuer le mondialisme là-bas, il refuse la 3è guerre mondiale !



Les Américains doivent s’opposer physiquement à cette arrestation, et entrer en insurrection si ça se produit ! — Florian Philippot (@f_philippot) March 18, 2023

Déclaration folle de l’ambassadeur de #Pologne en France : il annonce l’entrée en guerre de son pays contre la Russie si #Zelensky perd !



➡️ La France embarquée avec ce pays via l’UE et l’OTAN ?!

Ces dingues refusent la Paix ! https://t.co/uSxDygzkBq — Florian Philippot (@f_philippot) March 19, 2023

🚨Mais si la censure est rejetée,et donc la loi adoptée,comme c'est hélas probable,la situation présente tous les risques de dégénérer.

⚠️Si Macron pense qu'il lui suffira de quelques dizaines d'éborgnés et de 2 ou 3 discours mielleux et creux pour calmer le tout, il se trompe. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 19, 2023

Deux lecteurs à Verhaeghe plus lucides que Verhaeghe :

fboizard

il y a 38 minutes

C’est le cirque habituel.

Le gouvernement laisse dégénérer les manifestations pour que les trouillards appellent au rétablissement de l’ordre qui le légitime, et hop, un un peu plus de société de surveillance et de contrôle.

Rien de nouveau. Pas de révolution à l’horizon.

J’ai bien conscience qu’ils jouent avec le feu, qu’un jour la situation pourrait basculer d’une manière qu’ils n’ont pas anticipée.

Mais, pour l’instant, il contrôle la situation remarquablement (de leur point de vue cynique, cupide et méchant).

il y a 15 minutes

Il suffit de maîtriser la narration médiatique. Ça s’arrêtera quand une proportion importante de Français aura compris qu’on leur ment à longueur de chaînes…

PalmerEldritch

il y a 12 minutes

Je partage votre analyse.

Le risque est qu’effectivement les mous du bulbe qui ne cherchent qu’à préserver leur confort ne demandent plus d’ordre, de contrôle, etc. Le seul résultat sera une politique plus liberticide (il n’y a qu’à regarder ce qui s’est passé en Italie après l’élection de G. Meloni) et personne ni gagnera quoi que ce soit … si ce n’est ‘EM et ses affidés’.

Quel événement pourrait faire basculer la situation? Probablement et tristement, une victime/un martyr.

