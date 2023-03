Présent permanent : Leconte de Lisle et notre situation en 1863.

Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,

Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,

Châtrés dès le berceau par le siècle assassin

De toute passion vigoureuse et profonde.

Votre cervelle est vide autant que votre sein,

Et vous avez souillé ce misérable monde

D’un sang si corrompu, d’un souffle si malsain,

Que la mort germe seule en cette boue immonde.

Hommes, tueurs de Dieux, les temps ne sont pas loin

Où, sur un grand tas d’or vautrés dans quelque coin,

Ayant rongé le sol nourricier jusqu’aux roches,

Ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits,

Noyés dans le néant des suprêmes ennuis,

Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches.

Ou (lettre en prose à Louis Ménard) :

Que le grand diable d’enfer emporte les sales populations de la province! Vous vous figurerez à grand’peine l’état d’abrutissement, d’ignorance et de stupidité naturelle de cette malheureuse Bretagne… / […] / Que l’humanité est une sale et dégoûtante engeance! Que le peuple est stupide! C’est une éternelle race d’esclaves qui ne peut vivre sans bât et sans joug.

« T'es un enc*lé »

Une citoyenne exprime sa colère face à un policier de la BRAV#manif18mars #Paris #Revolution pic.twitter.com/dQfEbUbFKp — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) March 18, 2023

