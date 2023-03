Oui c’est l’impression que ça donne et finalement peut-être ont-ils un peu raison sur ce point

Qu’un Veran soit plus cru et écouté que des médecins qui sont encore auprès des patients démontrent à quel point les gens devenus trop laïques sans doute avec un vide spirituel ont besoin de vénérer quelqu’un pour remplir ce manque

Allez comprendre j’ai discuté avec des diplômés et sur diplômés pendant la crise sanitaire et à aucun moment les arguments scientifiques que je mettais en avant n’étaient compris ou plutôt n’étaient entendables (nombre de cycles CT pour les tests, pourquoi refuser un pass à quelqu’un qui démontre après prise de sang qu’il a des anticorps si c’est vraiment la santé qui intéressait, etc…) ; non la seule réponse c’était : peut-être qu’ils ne s’y sont pas bien pris mais que pouvaient-ils faire d’autres, tous les pays civilisés ont fait la même chose et bla et bla et bla



Donc d’une certaine manière on voit que l’envie de réfléchir à quitter le corps et l’esprit de beaucoup de monde, je ne pensais pas que nous étions arrivés à un niveau de lobotomisation aussi élevé

Même l’invasion du capitole : je me souviens que je disais : faut arrêter de se moquer du monde c’est l’endroit le plus surveillé au monde après le Pentagone peut-être et que ce n’était pas possible de pénétrer comme ça en ayant le temps de prendre des photos en rang d’oignons, même chose j’ai eu le droit encore à complotiste ; on connaît la vérité aujourd’hui ! Les gens n’ont plus aucune intuition et pensent vraiment être gouvernés par des gens biens

Pareil pour les retraites : quand je dis ce n’est pas une réforme mais une réformette voire même plutôt un simple paramétrage qui n’aboutira à rien et qu’on sera obligé d’y revenir car les hypothèses de croissance et de chômage sont bien trop optimistes, les gens te disent mais on n’a pas le choix il faut bien faire quelque chose pour que le système tienne ; et ils y croient vraiment à ce qu’ils disent. Tu as beau expliqué les gens sont vraiment devenus benêts

Quand je dis on est obligé d’y revenir ce n’est même pas sur une fois les papy boomers passés ; la vraie question de trouver plus de cotisations à encaisser chez ceux qui ne travaillent pas mais cela on sait que l’état ne sait pas faire sinon on aurait pas besoin de truander les statistiques chômage pour faire croire qu’il baisse

On est arrivé à un tel niveau de débilité politique et étatique que ça en devient pathétique mais ça passe

Curieux curieux

Vraiment hâte de voir la suite ; comme j’ai mes enfants ici de toute façon je ne me vois pas me barrer de France tout de suite donc autant profiter de ce spectacle en espérant que je n’y pas tout mon patrimoine

Mais bon ne soyons pas trop matérialiste ; même si cela devait être le cas je pourrai me réfugier dans les bois pour sentir la nature :-)))

