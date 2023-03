La suite est ici (rappel : ils partouzent tous dans les mêmes boîtes à partouze et il fallait donner du grain à moudre au populo soi-disant rebelle – en attendant l’applicationnette et sèche du Reset) :



« Ne manque plus que le chauvinisme de pissotière des écolo-socialo marxistes qui s’imaginent, du haut de notre pile de dette et pendant que tous les gouvernements européens d’occupation ont depuis des lustres entériné le fait que les gueux devront larbiner jusqu’à 67 ans (pour le moment), que leur révolte de cour d’école pourrait infléchir les oukases du demi-dieu Macron et bien entendu les appels au patriotisme économique de droite bourgeoise. Thèse antithèse, synthèse, ce bon vieux schéma léniniste a de beaux jours devant lui.



J’observe en outre que nous n’avons guère entendu tous ces rentiers des manifs obsolètes et stériles lors des gilets jaunes ou du rhume 19 si ce n’est pour appeler comme un seul (sous) homme à revoter pour le fondé de pouvoir de l’oligarchie cosmopolite l’année dernière. Et à présent que font-ils ? Ils manifestent pour cette escroquerie, ce Ponzi du système de retraite gaulo-communiste dont j’entends depuis mon plus jeune âge (30 ans au moins) qu’il n’est pas viable. De qui se moque-t-on ? Bloquer le pays à l’heure de l’inflation galopante, d’un niveau de prélèvements obligatoires qui ferait pâlir d’envie les bolcheviques de 1917, après l’arrêt forcé et quasi complet de TOUTES les économies occidentales pour cause de plandémie mondiale…Efficacité garantie en Fronce !

Les Parisiens se sont levés ce matin sous l'odeur âcre des plastiques et poubelles brûlées mais le Parisien veut sauver le climat et méprise le peuple…. pic.twitter.com/cU5HUoAtW4 — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) March 21, 2023





Cet autisme est proprement stupéfiant mais le plus grave à mon sens demeure la couverture médiatique unanime et omniprésente de cette farce. Comparez le traitement médiatique des gilets jaunes ou des bonnets rouges par rapport à celui de cet épisode des retraites. Cette presse stipendiée est le canari dans la mine. Ces troubles ne sont qu’un moyen de justifier une situation économico-sociale qui ne cesse de se dégrader. A minima, peut être auront-ils une autre utilité, si ils venaient à se prolonger… »