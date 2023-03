Un gentil et généreux lecteur nous écrit une lettre profonde dans laquelle il évoque son chat : il parle de chat, lecture et générosité. Ici le chat de mon ami philosophe-urbaniste Le Vigan, amateur de mon œuvre (le chat, pas l’urbaniste !). Faites des dons, comme dit Enée : cinq à sept (sic) PDF.

Bonjour Nicolas,

Merci beaucoup pour votre réponse et vos livres, et ne vous inquiétez pas 🙂

Je vous avais fait un premier don de 50 euros auquel vous aviez répondu avec vos livres mais il est vrai que le dernier de 25 je l’ai fait plus discrètement pour vous remercier car vous m’aviez renvoyé un peu plus tard un ou deux ouvrages supplémentaires.

Il s’agit bien de 75 au total donc.

Je vais sans doute me commander les » westerns « , j’ai toujours aimé lire un bon livre en format papier 😉

Mon vieux chat et moi attendons le terminus en tâchant d’être « heureux », en tous cas en faisant ce qu’il faut pour ne pas sombrer dans l’angoisse d’un Salut qui ne viendra que de nous-mêmes. Un Salut personnel et intérieur, au grand damne de tous les curés. J’ai cette responsabilité d’être pour mon chat ce que les chats (et les animaux en général) sont pour nous quelles que soient les circonstances et sans condition, pour nous qui le leur rendons si mal souvent, trompés par notre sentiment d’importance et d’exclusivité et épris de notre supposée supériorité de Créature au sommet de la Création – c’est bien, comme ça on la dégringolera plus vite et plus douloureusement.

Pas de masochisme, mais une idée que je me fais de la Justice, la Vraie, qui devrait conduire l’Adam (et le sans-dent) en toute logique, si la Justice Divine existe, dans le goudron et les plumes après tant de gâchis et de destructions impunies, de leçons non apprises…

Trop facile d’accuser les geôliers, bien trop facile… regarder sa paille, or nous avons une botte de foin dans chaque œil.

En parlant de leçons, il suffit de se laisser happer par le regard d’un chat, saisir ce qu’il a à nous dire et soutenir une seule minute son regard sans ciller, pour se sentir très vite déstabilisé, tellement imparfait, insuffisant partout, lâche, médiocre souvent… Parce que le regard du chat au-delà du mystère total que cet animal abrite et protège, cet animal psychopompe par excellence ( le ronron c’est à ça que ça sert, nous purifier et nous soigner en profondeur, gratuitement – testé vérifié certifié – sauf à penser à changer régulièrement vos papiers peints) et que les égyptiens avaient quand même érigé au rang d’animal sacré, c’est de l’amour inconditionnel et sans limite, et ça, nous la crème de la crème, ça nous dépasse. Nous on aime si…

Le chat félin sans défaire l’autre.

J’espère ne pas repartir pour un nouveau tour de manège, le tout est de repérer les pièges de nos contrôleurs là-haut, pas facile tant ils sont les maîtres de la mise en scène (leur « tunnel de lumière » New Age je leur laisse), et gagner mon ticket pour le recyclage qu’on voudra mais ailleurs qu’ici..

Et si je n’étais par malchance pas exaucé, prions le ciel pour que comme Youri Gagarine, je ne retombe pas en UERSS, Union Européenne des Républiques Socialistes Sataniques.

Amen, et Miaou.

Au revoir et Merci pour tout Nicolas !

J’ai encore ce matin copié collé un de vos favoris, je ne m’en lasse pas.

Rajoutons Baudelaire alors :

Les chats

Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.



Amis de la science et de la volupté

Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ;

L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,

S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.



Ils prennent en songeant les nobles attitudes

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,

Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;



Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,

Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.