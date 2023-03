Père Ubu :

C’est fort possible, mais j’ai changé le gouvernement et j’ai fait mettre dans le journal qu’on paierait deux fois tous les impôts et trois fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai.



"On les tue, on les noie, jettez les dans la Seine !"



Une parisienne donne ses conseils aux policiers face aux manifestations. pic.twitter.com/D3rPXxv6qk — John warcraft (@john_warcraft) March 21, 2023

"Je suis à la tête d’un gouvernement à moitié composé de débiles" @Elisabeth_Borne



Sympa l'ambiance chez les macronards https://t.co/pJjWX8AXrm via @lemondefr — Aude Lancelin (@alancelin) March 22, 2023

⚠️ SELON BORNE, 50% DES MINISTRES SONT «DÉBILES» !

La Première ministre a aimablement confié à la presse :

«Je suis à la tête d’un gouvernement à moitié composé de débiles.»

😂 On doute qu'il n'y en ait que 50% mais on aimerait qu'elle nous donne les noms. https://t.co/HxSvlwTdEe — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 23, 2023

Un klassik du macaronisme :

RAPPEL

En 2018, Gilles Legendre, à l'époque

président du groupe LREM à l'Assemblée, avait expliqué la crise des Gilets Jaunes en affirmant :

« NOTRE ERREUR EST D'AVOIR PROBABLEMENT ÉTÉ TROP INTELLIGENTS, trop subtils.»

🤬Quelle arrogance !

Quel imbécile !https://t.co/0BTzovAEBu — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 23, 2023

🤬JUSQU'À QUAND VONT-ILS SE PAYER LA TÊTE DES FRANÇAIS ?

L'inénarrable Gilles Legendre, député macroniste ayant refusé la censure, a osé : sa solution pour sortir de la crise est de lancer un «Conseil National de la Refondation Démocratique» !

Il prend les Français pour des c…! https://t.co/bxfCwS784g — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 23, 2023

