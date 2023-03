⛔️LA FRANCE SE TRANSFORME

EN DICTATURE MILITAIRE

Jour après jour,des manifestations de plus en plus nombreuses et violentes de déroulent partout, et pas seulement sur les retraites.

Leur point commun : une gestion autoritaire et le refus de la démocratie.https://t.co/7p9ebWrXZ7 pic.twitter.com/m5M4Rbx7LH