On n’a pas besoin de bander les yeux à des aveugles. Hollywood dit de temps en temps la vérité donc (cf. mon texte sur Hollywood et la théorie de la conspiration) : le système n’a aucun intérêt à se cacher d’autant qu’il y a comme disait Debord un « marché de l’insatisfaction ». Debord écrit dans la Société du Spectacle (§59) :

À l’acceptation béate de ce qui existe peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire : ceci traduit ce simple fait que l’insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l’abondance économique s’est trouvée capable d’étendre sa production jusqu’au traitement d’une telle matière première.

A la même époque que notre situationniste, Richard Hofstader parlait de la paranoïa de vie politique américaine, paranoïa antisystème qui a la vie dure puisqu’elle a fait élire Trump en 2016 (avec les résultats que l’on sait : le système n’est pas si fou ; j’y reviens) et s’est étendue via internet à la culture de la planète entière. La production cinématographique trouve donc une niche qui va des X-Files aux profanateurs de sépultures du vénéré Don Siegel. Pour Siegel, les gens devenaient des légumes – sous l’effet conjoint de la bagnole, de la télé et des supermarchés. Restons-en à la télé.

Le fameux et regretté Michael Chrichton (climato sceptique en sus) fait dire donc à James Coburn dans Looker (un film brouillon et complexe sur l’hypnose marchande, le CGI et la chirurgie méta-esthétique) en 1981 :

La télévision… est le support de vente le plus puissant de l’histoire de l’humanité. La télévision peut contrôler l’opinion publique plus efficacement que les armées de la police secrète, car la télévision est entièrement volontaire.

Crichton insiste sur l’essentiel ; à savoir que l’imbécile vacciné ou autre se croit libre devant sa télé :

Le gouvernement américain oblige nos enfants à aller à l’école. Mais personne ne les oblige à regarder la télévision. Les Américains de tous âges se soumettent à la télévision. La télévision est l’idéal américain. Persuasion sans coercition. Personne ne nous oblige à regarder. Qui aurait pu prédire qu’un peuple libre passerait volontairement un cinquième de sa vie assis devant une boîte avec des images ?

La télévision peut donc créer la prison sans barreaux dont rêvait (dont rêvait ou que dénonçait ?) Aldous Huxley :

Quinze ans en prison, c’est une punition. Mais quinze ans assis devant une télévision c’est du divertissement. Et l’Américain moyen passe désormais plus d’un an et demi de sa vie à regarder des publicités télévisées. Cinquante minutes chaque jour de sa vie à regarder des publicités. Maintenant, c’est le pouvoir.

Je prends une autre citation d’un film dont je parle souvent, Network. Network évoque la révolte spectaculaire : on crée une émission autour d’un présentateur un peu toqué, qui se voit entouré de black Panthers, de néo-cocos, de voyantes New Age, etc. On est loin de Lénine mais on fait un bon indice d’écoute. Or le patron de la chaîne s’énerve et veut répandre un autre message sur une polémique anti-saoudienne qui a fait capoter un deal (pensez au Qatar ces jours-ci…). On l’écoute :

Jensen : Vous vous êtes mêlé des forces primitives de la nature, M. Beale, et je ne le veux pas !! Est-ce clair?! Vous pensez que vous avez simplement arrêté un accord commercial. Ce n’est pas le cas. Les Arabes ont retiré des milliards de dollars de ce pays, et maintenant ils doivent les remettre ! C’est le flux et le reflux, la gravité des marées ! C’est l’équilibre écologique !

Il faut alors comprendre dans quel monde global on se trouve :

Vous êtes un vieil homme qui pense en termes de nations et de peuples. Il n’y a pas de nations. Il n’y a pas de peuples. Il n’y a pas de Russes. Il n’y a pas d’Arabes. Il n’y a pas de tiers-monde. Il n’y a pas d’Occident. Il n’y a qu’un seul système holistique de systèmes, une domination de dollars vaste et immanente, entrelacée, interagissant, multivariée et multinationale. Pétrodollars, électro dollars, multi dollars, reichsmarks, rins, roubles, livres et shekels.

Le monde c’est les marchés. On l’avait compris. Et l’argent c’est la vie ; on le comprend mieux alors qu’ils nous liquident en gardant les marchés au sommet – les chiffres n’ont plus besoin de consommateurs donc ces consommateurs peuvent et surtout doivent crever – dixit Harari.

La suite prend un ton comique et presque rabelaisien :

C’est le système monétaire international qui détermine la totalité de la vie sur cette planète. C’est l’ordre naturel des choses aujourd’hui. C’est la structure atomique, subatomique et galactique des choses aujourd’hui ! Et VOUS vous êtes mêlé des forces primaires de la nature, et VOUS EXPIERIEZ !

Voilà pourquoi Macron se bat dos au mur



EXCLUSIF @leJDD à paraître demain 25 mars: en cas d'élections anticipées, la majorité décrocherait de 7 points, devenant la 3ème force du pays derrière le RN et LFI. "Un risque très sérieux, pour ne pas dire un suicide" pic.twitter.com/NA6Rvwx0SG — Aude Lancelin (@alancelin) March 25, 2023

Après l’extraordinaire Paddy Chayefsky (trois oscars, voyez l’excellente américanisation d’Emily) ose écrire – et faire dire :

Vous vous levez sur votre petit écran de vingt et un pouces et hurlez sur l’Amérique et la démocratie. Il n’y a pas d’Amérique. Il n’y a pas de démocratie. Il n’y a qu’IBM et ITT et AT&T et DuPont, Dow, Union Carbide et Exxon. Ce sont les nations du monde d’aujourd’hui.

Dans le même esprit les Français avaient fait à la même époque Mille milliards de dollars et l’Imprécateur. L’insatisfaction était tendance ; aujourd’hui ce qui est tendance c’est la déification des riches et des célèbres, la sacralisation de Bill Gates, de Davos et de notre génocide. On a les élans que l’on peut : la télé programme.

Comme Guy Debord (Société, § 111), le Pdt Jensen ne croit pas à l’opposition russe, chinoise ou autre :

De quoi pensez-vous que les Russes parlent dans leurs conseils d’État – Karl Marx ? Ils sortent leurs tableaux de programmation linéaire, leurs théories de décision statistique, leurs solutions minimax et calculent les probabilités prix-coût de leurs transactions et investissements, tout comme nous le faisons.

Et à propos des corporations :

Nous ne vivons plus dans un monde de nations et d’idéologies, monsieur Beale. Le monde est un collège d’entreprises, inexorablement déterminé par les statuts immuables des affaires. Le monde est une entreprise, M. Beale. C’est depuis que l’homme a rampé hors de la boue.

Et le tout se termine sur un ton très Tocqueville :

Et nos enfants vivront, M. Beale, pour voir ce monde parfait dans lequel il n’y a ni guerre ni famine, ni oppression ni brutalité – une vaste et œcuménique holding, pour laquelle tous les hommes travailleront pour servir un profit commun, dans lequel tous les hommes détiendront une part du capital, toutes les nécessités seront pourvues, toutes les inquiétudes seront apaisées, tout l’ennui sera amusé.

Sauf que le système s’est lassé de nous et qu’il veut s’en débarrasser.

Jensen ajoute :

Et je vous ai choisi, monsieur Beale, pour prêcher cet évangile.

Beale : Mais pourquoi moi ?

Jensen : Parce que tu es à la télévision, imbécile. Soixante millions de personnes vous regardent tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi…

Il est clair que 90% des gens (les « anti complotistes ») ne comprendront jamais rien à un message pareil. Le système peut donc y aller.

Nicolas Bonnal sur Amazon.fr

Sources

Hollywood et la théorie de la conspiration, par Nicolas Bonnal – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)

« The World Is a Business, Mr. Beale » – YouTube

Looker (1981) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p] – YouTube

Spectacle (free.fr)

Richard Hofstadter Paranoid Style in American Politics

https://www.lejdd.fr/politique/sondage-reforme-des-retraites-seuls-21-des-francais-pensent-que-macron-va-reculer-133924

https://lesakerfrancophone.fr/quand-hollywood-dit-la-verite