La France plonge une nouvelle fois dans le chaos : pouvoir autoritaire et impopulaire, foule furieuse (qui fit preuve de servitude volontaire au moment des confinements et du reste), répression exemplaire, médias légèrement égarés mais plutôt tolérants pour ce même pouvoir : on ne mord pas la main qui vous nourrit. On est donc en pleine exception française alors que tout s’écroule, comme en 1830, 48, 51, 70-71, et comme un certain nombre de fois aussi au cours du vingtième siècle.

Il y a vingt-six ans déjà, je publiais cet ouvrage historique de réflexions sur cette exception, réflexions qui s’organisaient autour d’un fil rouge : rien ne bouge en France ou presque depuis 1815. Pays pyramidal (Hugo) soumis à une forte autorité verticale, la France patauge dans le mécontentement, le déclin (si l’on considère qu’elle était au dix-huitième encore le « gros animal » et la Lumière du monde). L’Etat se mêle de tout et s’occupe de tout sur fond pourtant de privatisations et de libéralisme, et le plus obéissant Ran-Tan-Plan (le chien de Lucky Luke, célèbre pourtant pour sa stupidité) sent confusément quelque chose. La crise féroce et grotesque du vaccin a permis à l’Etat de retrouver ses prérogatives totalitaires classiques ; prérogatives qui ne France ne disparaissent jamais.

On trouvera dans ce livre, qui fut reconnu et célébré par une partie de la presse, du grain à moudre pour la liberté. Comme on sait cette liberté est bien bradée en France comme maintenant l’égalité et bien sûr la fraternité. Jamais la devise républicaine n’est parue plus dépassée.

Le livre de ce point de vue n’a pas vieilli. On peut le trouver (moi-même je le trouve) un peu trop « libéral » (on dit libertarien aujourd’hui), un peu trop proaméricain (mais Bill Clinton n’est pas Bush ou Biden), un peu trop acre à l’encontre du passé chrétien et royal du pays, passé dont il ne restait pas grand-chose déjà, et dont il ne reste rien aujourd’hui, même plus le souvenir chez des élus vendus au mondialisme de Davos et Bruxelles.

Par contre on verra en quoi il ne se trompait pas (et en quoi donc il peut éclairer le présent – et soyons fanfaron ou humoriste – même l’avenir) : il déquille l’exception culturelle, le culte migratoire, l’intervention étatique, le narcissisme intellectuel d’une nation qui comme dirait la sagesse chinoise parle trop, jubile trop et n’agit pas – sinon pour achever de brader tel bijou de famille, ouvrir un peu plus les frontières (toujours au nom de cet universalisme si français) ou accélérer le passage local à la tyrannie numérique – qui sera grandement renforcé à l’occasion de ces jeux olympiques de 2024 qui s’annoncent épouvantables ou même impossibles. On verra enfin que loin d’être victime de l’Europe, la France lui a refilé ses défauts – autoritarisme et technocratie.

Ce qui a changé depuis ? L’explosion du nombre de retraités, privilégiés du régime et du banquier mondialiste. On voit le résultat.

Révolte brouillonne et renforcement de tyrannie

C’est fait : le peuple craque un peu – comme au moment des gilets jaunes – et on se livre au coutumier blocage de rond-point, de raffinerie ou à l’allumage de quelques feux de Bengale en ville. Les imbéciles parlent de révolution, les prudents de révoltes, les autres vont commencer à avoir peur, alors que les médias vont reprendre leur contrôle mental de la masse des petits vieux intoxiqués de télé qui ont remis Macron au pouvoir pour rassurer Ursula et les marchés.

J’ai relu plusieurs fois de Tocqueville ces temps derniers : un, il écrit qu’il n’y aura plus de grand mouvement révolutionnaire. Après 89 c’est une évidence ; il a juste des coups de grisou qui renforcent le pouvoir en en changeant l’apparence (voyez mes textes sur Jouvenel) ; on passe de la monarchie parlementaire à la république (1830-1848), puis on entre en république après la parenthèse effrayante du Second Empire inspirateur de Maurice Joly et du monde moderne ; république qui fait le jeu des élites bourgeoises libérales et des marchés financiers, accroit toujours la dette, se montre belliqueuse humanitaire et à coups de guerres idéologiques (le militarisme prussien), de colonisation et de décolonisation, n’est jamais avare du sang de la France.

Deux, Tocqueville écrit aussi que l’on bouge peu en démocratie car on adore le fric et on court après.

Les seuls capables de faire bouger les choses ce sont les milliardaires et les banquiers qui vont créer un monde froid et chiffré à leur image. Chesterton, Nizan ou Jack London le décrivent à leur manière dans les bouquins que j’ai recensés.

Avec Macron nous sommes arrivés à la principauté républicaine redoutée – donc revenus en 1852. C’est un régime féroce au secours des marchés (le 49.3) et qui s’appuie sur une base sociologique large : fonctionnaires, retraités, petits vieux, aventuriers, Thénardier enragés. Ce régime sert la caste mondialiste et applique nument le Grand Reset sans que la masse crétinisée depuis longtemps (Tocqueville parle de « peuple abruti » par la classe industrielle) sache encore de quoi il s’agit.

La rue bouge, soit. On peut s’en réjouir, on peut aussi s’en inquiéter. On connaît le False Flag, on connaît l’efficacité du système à se défendre. Comme dit si justement Anatole France (et pas Maurras), la république est un régime qui gouverne mal mais se défend bien. Un demi-million de fonctionnaires prêts à liquider ou à calmer l’opposition. Vichy aussi avait multiplié le nombre de fonctionnaires. On peut aussi rappeler que l’épuisement physique ne joue pas en notre faveur : perte d’un tiers de nos capacités respiratoires en vingt ans, c’est insuffisant pour contester un pouvoir qui en a vu d’autres.

Macron peut-il être balayé ? Oui, si ses manipulateurs ont trouvé mieux. On connait la devise de la république : quand elle touche le fond, elle creuse encore. Il peut donc partir et être remplacé par pire que lui.

