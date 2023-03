Victor Hugo : Ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus, qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure, et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première, sans avoir le généreux élan de l’ouvrier ni l’ordre honnête du bourgeois. C’étaient de ces natures naines qui, si quelque feu sombre les chauffe par hasard, deviennent facilement monstrueuses. Il y avait dans la femme le fond d’une brute et dans l’homme l’étoffe d’un gueux. Tous deux étaient de l’espèce du hideux progrès qui se fait dans le sens du mal. Il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres, rétrogradant dans la vie plutôt qu’elles n’y avancent, employant l’expérience à augmenter leur difformité, empirant sans cesse, et s’empreignant de plus en plus d’une noirceur croissante. Cet homme et cette femme étaient de ces âmes-là.

C’est en Russie ? En Chine ? En Iran ?

Non non en France, plus exactement en Macronistan !



Ces images de violences d’État doivent faire le tour du monde ! pic.twitter.com/WBxGY7QbEY — Florian Philippot (@f_philippot) March 29, 2023

Violence gratuite des FDO… ce n’est pas en Russie, ce n’est pas en Chine, ce n’est pas en Corée du Nord…



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS, EN FRANCE, C’EST INACCEPTABLE ! pic.twitter.com/pnwXagj4jb — Aliénor d’Aubigné ☦️🇷🇸🇷🇺🇫🇷🇦🇲 (@AlienorAubigne) March 29, 2023

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9nardier