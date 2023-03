24.03.2023 | www.kla.tv/25525

Le 24 février a marqué le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Un an de guerre et pas de fin en vue ! zdf.de a écrit : « Le Kremlin avait en tête une victoire éclair lorsqu’il a attaqué l’Ukraine il y a un an. Douze mois plus tard, c’est l’impasse entre Kiev et Moscou… ni Moscou ni Kiev ne sont prêts à négocier sur la base du statu quo. » Une guerre éclair était donc soi-disant prévue et la guerre dure maintenant depuis plus d’un an. De plus en plus de personnes en Europe, mais aussi en Ukraine même, se posent la question : « La Russie est-elle vraiment incapable de remporter une victoire militaire ? » En effet, si on compare les forces militaires de la Russie et de l’Ukraine en 2022, l’armée russe devrait être de loin supérieure. (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/292788/umfrage/vergleich-der-militaerstaerke-von-russland-und-der-ukraine/) Caractéristique Russie Ukraine Personnel – – Total du personnel militaire 1 330 900 500 000 Soldats actifs 830 900 200 000 Réserve 250.000 250 000 Unités paramilitaires 250 000 50 000 Forces aériennes – – Total des forces aériennes 4 182 312 Avions de chasse / Intercepteurs 773 69 Avions pour les attaques au sol 744 28 Avions de transport 444 26 Avions spéciaux (p. ex. reconnaissance) 147 5 Avions ravitailleurs 19 0 Total des hélicoptères 1 531 113 Hélicoptère de combat 537 33 Forces navales – – Total des navires militaires 598 38 Destructeur 15 0 Frégates 11 1 Corvettes 86 1 Porte-avions 1 0 Sous-marins 70 0 Bateaux de patrouille 59 13 Bateaux miniers 49 1 Armes nucléaires – – Têtes nucléaires 5 977 0

Cette guerre a-t-elle finalement d’autres objectifs que ceux communiqués en premier lieu par Moscou ? Le fait qu’aucune fin ne soit en vue pourrait-il être un calcul ? Cette émission tente de trouver des réponses possibles à ces questions. Tout d’abord, nous devons nous pencher sur les motivations et les intentions que Moscou a affichées pour la guerre. Motifs préétablis de la guerre Premièrement : La menace de l’extension de l’OTAN vers l’Est et de l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Deuxièmement. L’aide aux républiques populaires du Donbass. Troisièrement. La dénazification de l’Ukraine. L’élargissement à l’Est de l’OTAN, évoqué par Poutine, s’est déroulé en cinq étapes depuis 1999, jusqu’aux frontières de la Russie. D’autres candidats seraient notamment la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Kazakhstan et l’Ukraine. Il est difficile de nier que cela ne plaît pas à la Russie. Selon les données de l’ONU, le conflit qui dure depuis 2014 dans l’est de l’Ukraine a coûté la vie à 13 000 personnes, dont environ 3 300 civils, rien que jusqu’à fin 2018. Les attaques des troupes ukrainiennes contre la population du Donbass ont augmenté de manière drastique à partir de la mi-février 2022, c’est-à-dire avant même l’entrée des troupes russes. Les observateurs neutres de l’OSCE ont compté jusqu’à 1 400 explosions par jour à partir du 17 février 2022. 100 000 civils auraient été évacués vers l’intérieur ou vers la Russie pour les protéger. Le régiment Azov est un bataillon de volontaires qui a intégré la Garde nationale du ministère de l’Intérieur ukrainien en 2014. Selon Wikipedia, l’unité est controversée en raison de ses liens avec des groupes d’extrême droite et de sa symbolique nazie. Bilan après un an Après un an de guerre, nous faisons le bilan. Dans quelle mesure la Russie a-t-elle poursuivi ou atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Une table ronde organisée par le portail Internet NuoViso avec Billy Six fournit quelques éléments de réponse. Billy Six est un journaliste d’investigation allemand connu pour ses reportages dangereux sur les différents points chauds du monde. Billy Six a passé plusieurs semaines à Kharkov en 2022. Il répond ainsi à la question de savoir ce que veulent vraiment les gens dans l’est de l’Ukraine, s’ils souhaitent l’aide de la Russie : Il faut faire une distinction entre les villes, les régions et les campagnes pour savoir si les habitants de l’est de l’Ukraine sont majoritairement pro-russes ou pro-ukrainiens. Lors de sa dernière visite en Ukraine en 2014, un tiers était prorusse et deux tiers voulaient rester passifs, en dehors du conflit. Aujourd’hui, environ un tiers est toujours prorusse, mais un tiers est aussi clairement pro-ukrainien.

Parmi la population principalement russophone, la vision a changé au cours des dix derniers mois. Citation de la population : « Poutine n’est pas venu avec des cadeaux, mais avec des bombes. » Le Donbass a désormais été complètement dévasté, à tel point que lui, Billy Six, ne voit plus du tout d’avenir. C’est ce que confirment les rapports des lettres que Kla.TV a reçues d’Ukraine. Les gens n’y ont en aucun cas reçu de l’aide. Bien au contraire, l’invasion des troupes russes les met encore plus en danger qu’auparavant. Ils sont privés de l’essentiel pour vivre. Par exemple, ils ne reçoivent de l’eau que deux fois par semaine pendant quelques heures. La plupart des jeunes et des familles ont donc quitté cette région agitée. De plus, selon Billy Six, Poutine n’a pas non plus mis fin à la guerre lorsqu’il en avait encore la possibilité. A savoir le 9 mai 2022, alors que la Russie venait de s’emparer de Marioupol. Le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée était ainsi garanti, afin d’approvisionner la Crimée en eau et en électricité. Les voies ferrées et les routes étaient également sous contrôle russe. Poutine aurait pu mettre fin à la guerre à l’époque, retirer les troupes de la région de Kharkov, construire une ligne de défense et n’agir que de manière défensive. Il aurait eu l’occasion de mettre les Ukrainiens en porte-à-faux vis-à-vis de l’opinion publique mondiale. Au lieu de cela, Poutine aurait dit dans son discours du 9 mai : « Nous devons continuer à dénazifier, et nous sommes en guerre et cela durera encore longtemps. » En ce qui concerne cette prétendue dénazification, Kla.TV a reçu d’autres incohérences de la part de témoins ukrainiens. Des nationalistes du régiment militant Azov, selon le rapport ukrainien, étaient encerclés à Marioupol. Ils ont été capturés par les troupes russes. Mais ce sont justement ces prisonniers qui ont été échangés peu de temps après contre des prisonniers russes et ramenés en Ukraine avec les honneurs via les Emirats arabes. Question des citoyens ukrainiens : « Si Poutine veut dénazifier l’Ukraine, pourquoi ce sont justement des prisonniers du bataillon Azov qui sont rapatriés ? » Il pourrait bien sûr s’agir de rumeurs délibérément répandues. Mais que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? Billy Six rapporte en outre qu’il a clairement perçu d’autres « nationalistes » en Ukraine comme des opposants à un agenda mondialiste. Ils sont contre la migration, contre l’adhésion à l’UE et à l’OTAN, contre les vaccins et ne veulent rien avoir à faire avec le communisme. Et ce seraient justement ces derniers qui seraient la cible principale de la guerre menée par les Russes ? En raison de toutes ces incohérences, voici un bref bilan intermédiaire : La population de l’Est n’a reçu aucune aide. En raison de la situation désastreuse, la plupart des gens ont dû quitter leur foyer. Les personnes âgées qui sont restées vivent dans des conditions catastrophiques, sans infrastructure fonctionnelle. Quant à la prétendue dénazification, on constate là aussi plutôt le contraire. Ces incohérences amènent même les Ukrainiens à se demander ce qui pourrait se cacher d’autre derrière la guerre. Arrière-plan possible de la guerre Le journaliste indépendant allemand Aron Morhoff, qui a également participé à la table ronde avec Billy Six, a exprimé l’idée suivante : Il existe une théorie selon laquelle de tels conflits (comme la guerre en Ukraine) ne devraient plus du tout s’envenimer. Il ne s’agit pas d’une guerre frontale ou totale. Mais c’est justement ce conflit latent (permanent) que les deux parties veulent vendre à leur propre population, comme une sorte d’état d’urgence permanent.

C’est ce qu’on a pu observer avec le Covid, comme ici avec la guerre en Ukraine, selon Morhoff. Cette stratégie du « conflit latent » est manifestement poursuivie par les deux parties, la Russie et l’Ukraine, qui est armée par les États occidentaux. Derrière cette stratégie se cacheraient des objectifs à long terme, comme un agenda mondialiste ou un nouvel ordre mondial. Ryan Matters, un écrivain sud-africain dont les travaux ont été repris par plusieurs médias libres, définit l’agenda mondialiste comme suit : « Une partie de l’agenda mondialiste consiste à détruire l’économie actuelle afin de permettre l’introduction d’un nouveau système économique, appelé « Great Reset ». Ce nouveau système économique est basé sur la « monnaie numérique de banque centrale» (CBDC) et la surveillance, et est dirigé par l’intelligence artificielle. » Si on considère les conséquences de la guerre en Ukraine, cela pourrait être une explication plausible. Car cette « guerre sans fin visible » contribue surtout à déstabiliser l’économie mondiale. Les prix du gaz s’envolent et les marchés financiers s’affolent. Billy Six ne voit ni Poutine ni le gouvernement ukrainien comme des adversaires d’un agenda mondialiste, bien au contraire ! Selon lui, Poutine poursuit le même objectif, mais avec une note russe plus prononcée. Ainsi, Poutine a joué le jeu de la prétendue pandémie de Covid-19, tout comme la plupart des autres pays du monde. La Russie a été un précurseur dans l’introduction des carnets de vaccination. Au début de l’année 2022, la Banque de Russie a commencé à tester son « rouble numérique », sa version de la monnaie numérique de banque centrale (CBDC) – pour ne citer que quelques exemples. Il s’agit d’une image incomplète et il n’est pas encore possible de tirer des conclusions définitives. Mais de nombreux éléments indiquent que la guerre russo-ukrainienne a des enjeux qui vont bien au-delà des intérêts nationaux. Le rôle de Poutine est également loin d’être clair. De nombreux éléments indiquent que la guerre russo-ukrainienne se révèle être le précurseur d’un agenda mondialiste. C’est donc sous cet angle qu’il convient de continuer à observer la suite des événements dans cette guerre. Vous trouverez ici l’émission de près de deux heures « Lignes de front – Billy Six chez BarCode »°: https://www.youtube.com/watch?v=vlIn81KBp-c

