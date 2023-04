Notre prière quotidienne ici : Himno a la Virgen del Pilar

Virgen Santa, Madre mía.

Luz hermosa, claro día.

Que la tierra aragonesa

te dignaste visitar.



Este pueblo que te adora,

de tu amor favor implora,

y te aclama y te bendice

abrazado a tu Pilar.



Pilar sagrado

Faro esplendente,

Rico presente

de caridad,

Pilar bendito

Trono de gloria.

Tú a la victoria

nos llevarás.



¡Cantad, cantad,

himnos de honor y alabanza!

¡Cantad, cantad,

a la Virgen del Pilar!

Une allusion de Frithjof Schuon à la Vierge du Pilier de Saragosse (ville broyée et anéantie par les troupes napoléoniennes 666) :

« 220 Le rapport entre le soleil et l’arbre — actualisé rituellement dans la Danse du Soleil — se retrouve dans le Shintô, selon lequel le « pilier » primordial, réunissant le Ciel et la Terre et appelé « l’échelle du Ciel », est la première de toutes les choses créées : Amaterasu étant, en dépit des fluctuations mythologiques, la principale Divinité. Et ceci nous fait penser à la Virgen del Pilar à Saragosse : la vierge — dont la solarité est soulignée par une auréole rayonnante — se tient debout sur un pilier d’origine céleste. »

