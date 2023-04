C’est fait : le peuple craque un peu – comme au moment des gilets jaunes – et on se livre au coutumier blocage de rond-point, de raffinerie ou à l’allumage de quelques feux de Bengale en ville.

Les imbéciles parlent de révolution, les prudents de révoltes, les autres vont commencer à avoir peur, alors que les médias vont reprendre leur contrôle mental de la masse des vieux intoxiqués de télé-Pujadas qui ont remis Macron au pouvoir pour rassurer Ursula et les marchés.

J’ai relu plusieurs fois de Tocqueville ces temps derniers : un, il écrit qu’il n’y aura plus de grand mouvement révolutionnaire. Après 89 c’est une évidence ; il a juste des coups de grisou qui renforcent le pouvoir en en changeant l’apparence (voyez mes textes sur Jouvenel) ; on passe de la monarchie parlementaire à la république (1830-1848), puis on entre en république après la parenthèse effrayante du Second Empire inspirateur de Maurice Joly et du monde moderne ; république qui fait le jeu des élites bourgeoises libérales et des marchés financiers, accroit toujours la dette, se montre belliqueuse humanitaire et à coups de guerres idéologiques (le militarisme prussien), de colonisation et de décolonisation, n’étant jamais avare du sang de la France.

Deux, Tocqueville écrit aussi que l’on bouge peu en démocratie car on adore le fric et on court après.

Les seuls capables de faire bouger les choses ce sont les milliardaires et les banquiers qui vont créer un monde froid et chiffré à leur image. Chesterton, Nizan ou Jack London le décrivent à leur manière dans les bouquins que j’ai recensés.

Avec Macron nous sommes arrivés à la principauté républicaine redoutée – donc revenus en 1852.

C’est un régime féroce au secours des marchés (le 49.3) et qui s’appuie sur une base sociologique large : fonctionnaires, retraités, petits vieux, aventuriers, Thénardier enragés. Ce régime sert la caste mondialiste et applique nument le Grand Reset sans que la masse crétinisée depuis longtemps (Tocqueville parle déjà d’un peuple abruti par la nouvelle classe industrielle) sache encore de quoi il s’agit.

La rue bouge, soit. On peut s’en réjouir, on peut aussi s’en inquiéter. On connaît le False Flag, on connaît l’efficacité du système à se défendre. Comme dit si justement Anatole France (et pas Maurras), la république est un régime qui gouverne mal mais se défend bien. Un demi-million de fonctionnaires prêts à liquider ou à calmer l’opposition. Vichy aussi avait multiplié le nombre de fonctionnaires. On peut aussi rappeler que l’épuisement physique ne joue pas en notre faveur : perte d’un tiers de nos capacités respiratoires en vingt ans, c’est insuffisant pour contester un pouvoir qui en a vu d’autres.

Macron peut-il être balayé ? Oui, si ses manipulateurs ont trouvé mieux. On connait la devise de la république : quand elle touche le fond, elle creuse encore. Il peut donc partir et être remplacé par pire que lui.

De toute manière l’administration mondialiste (CBDC vaccins) va passer en mode direct et turbo.

La presse allemande note que la présidente de la CE Ursula von der Leyen, a du quitter la Chine par le transit aéroportuaire des passages ordinaires… une véritable humiliation diplomatique



The German press notes that the President of the EC, Ursula von der Leyen,…

"Ordo ab chao" : l'ordre par le chaos.

Stratégie machiavélienne consistant à provoquer la foule et surtout, bien sûr, ses éléments extrémistes, pour justifier une offre sécuritaire qui renforcera le contrôle social.



"Agiter le peuple avant de s'en servir, sage maxime."