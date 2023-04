Il m’a écrit déjà plusieurs lettres et me dit que je peux vous les confier , juste pour vous en preniez connaissance, voire en publier certains passages si vous le jugez utile. Certaines de ces lettres confirment les informations lues et vues sur les réseaux sociaux, la corruption systémique, la misère immense partout, la peur, la méfiance entre tous, les villages ( de l’ouest de l’Ukraine ) vidés de leurs habitants masculins, les rapts en pleine rue pour alimenter le front en chair fraîche.. Cet homme avait déjà traversé le désert avant cette guerre, particulièrement en France ( on en reparle après cette lettre ) mais là, dans son pays je me demande comment il tient encore debout.

Pour finir de présenter cette lettre, j’ai juste le sentiment ( personnel ) maintenant que ce que traverse ce pays frontalier de la Russie, est une répétition générale de ce que va connaître la France, lorsque la mobilisation commencera à atteindre tous les hommes en âge de combattre.

Le drogué nazi corrompu devient un énorme problème. Pour noyer le poisson il veut reprendre la Crimée à 99% russe ! Il est temps que les Ukrainiens se réveillent et virent le petit acteur. https://t.co/mbUmupGyes — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) April 8, 2023

C’est une guerre longue qui réclame sa nourriture et donc son lot d’européens sans racine , sans foi, sans idéaux, et nos institutions vont les lui offrir.

Tous les va-t’en guerre aux petits drapeaux jaune et bleu vont comprendre qu’au delà du symbole, le soutien aveugle à la guerre et au génocide de tout un pays ne passe pas inaperçu de Satan, celui-ci viendra donc très rapidement demander à ces tous ces idiot.e.s utiles bèèèhéfémisé.e.s un plus fervent soutien de chair et de sang.

Vas y mon petit, va défendre ton pays…

L’armée russe, tout comme le nuage de Tchernobyl, ne s’arrêtera pas ni à Lvov ni au Rhin. On verra alors si nous aurons encore à ce moment là nos petits drapeaux jaunes et bleus aux fenêtres ( peints aux vitres d’une école maternelle à côté de chez moi mais ça ne gène personne..)

Donc voici une lettre de mon ami d’Ukraine parmi les dernières reçues.

Il vit cloîtré depuis des mois (et sa santé s’en ressent!) par peur d’être capturé et emmené de force sur le front.

« Bonjour cher Vincent.

Je ne me souviens pas si je vous ai dit ou non que le temps ici est très étrange. Tout au long de l’automne et de l’hiver, je n’ai pratiquement pas vu le soleil, sauf quelques jours. Bien que le temps ici soit généralement bon, il correspondait aux saisons de l’année, mais c’était plus tôt. Aujourd’hui, il faisait 19 degrés Celsius, même s’il n’y avait presque pas de soleil.

Ici, ils écrivent beaucoup sur le fait qu’ils ne paient pas l’argent promis aux militaires, ils volent tout. Au début de la guerre, ils ont promis que les familles recevraient 1 500 000 hryvnias pour un soldat tué, ce qui à l’époque équivalait à 50 000 euros. Probablement plus de 150 000 soldats ukrainiens sont déjà morts, et probablement un autre demi-million mutilés et handicapés. Les morts ne sont pas pressés d’être évacués du champ de bataille, apparemment beaucoup y sont enterrés dans le sol pour ne pas verser d’indemnités à leurs familles.

Tout cet argent est payé par l’Europe et les États-Unis à partir de leurs budgets, mais comment pouvez-vous comprendre que cet argent est ensuite restitué par divers stratagèmes sombres, à ceux qui bénéficient de la guerre.

Eh bien, dans les rues, tout comme les cafards, et non les gens, ils attrapent des civils et les emmènent de force à la guerre sous diverses menaces.

Que peut une personne qui ne sait pas comment et ne veut pas se battre, elle ne peut que mourir, et un sac d’argent sera radié sous son cadavre dans les poches de ces fonctionnaires corrompus se réjouissant de la tragédie et du sang du peuple. Non seulement les gens n’ont pas de conscience, ils deviennent juste des animaux à deux pattes assoiffés de sang.

Je viens de voir une vidéo où un rabbin de « Chabad » dit qu’il était une fois, sous le règne des Polonais en Ukraine, il y avait une grande haine pour les Juifs, et par cela il semble laisser entendre que les Ukrainiens meurent maintenant pour le moment quand ils n’aimaient pas les Juifs.

Quoi qu’il en soit, quoi qu’on en dise, entre-temps des gens sont morts, la plupart d’entre eux ont été forcés à mourir et ils ne comprennent pas pourquoi ils se battent et meurent. Les gens sont tous simplement impuissants, intimidés, ne comprennent pas ce qui se passe et quand cela se terminera.

Malheureusement, je ne trouve rien de positif pour vous remonter le moral. Mais quoi qu’il en soit, j’écris que jusqu’à présent ce qui se passe sur le territoire que les usurpateurs ont capturé et où ils y ont organisé un massacre, c’est un génocide.

Ici, même avec de telles conséquences, il n’est plus possible de rétablir la situation pour qu’au moins d’une manière ou d’une autre on puisse vivre. Au cours des dernières années, le pays a vécu de prêts, ce qui a encore plus poussé les gens dans la pauvreté. Les oligarques ont exporté tout l’argent vers l’Occident, les usurpateurs ont volé des prêts et les gens ont survécu avec difficulté. Bien que, comme le disent les gens qui vivaient ici, avant le coup d’État de 2014, on vivait aussi bien qu’en Europe et les pensions des personnes âgées étaient décentes. Ils disent qu’il était facile de gagner 1000 euros à l’époque, certaines personnes en gagnaient 2 et 3 mille. Tous les produits étaient deux, trois fois moins chers qu’en Europe, essence, gaz, électricité, et tout était absolument plusieurs fois moins cher.

Les gens vivaient très dignement, mais de nouveaux bandits sont venus et ont promis de faire de l’Ukraine la Suisse. Eh bien, ils l’ont fait, comme vous pouvez le voir, ils ont inondé le pays de sang. Comme je veux que Dieu punisse tous ces bandits pour leurs atrocités. Je suis très fatigué d’être dans ce mal et de réaliser que je n’ai pas d’autre issue. Mais quand même, j’espère que je verrai ce jour brillant qui donnera de l’espoir aux gens.

En attendant, tout le monde vit comme des cafards, la plupart assis dans des appartements, certains le soir cherchant quelque chose dans les poubelles, espérant peut-être trouver quelque chose à manger. Pas tous encore, mais beaucoup sont dans une situation extrêmement difficile et je crains que cela ne fasse qu’empirer à l’avenir.

Bien sûr, les gens sont en grande partie responsables d’eux-mêmes, ils ont oublié Dieu, alors des usurpateurs, de vrais démons, des enfants de Satan, sont arrivés au pouvoir (… ) »

La suite de la lettre évoque son extrême lassitude et un épuisement insondable, sa vie semée d’embûches ( notamment en France , en cause les méfaits contre sa famille et ses enfants dont le système mafieux judiciaire français s’est rendu coupable , une juge aux enfants et l’ ASE étant bien évidemment en cause, s’en prendre à des étrangers parlant mal la langue et surtout à leurs enfants, cibles de choix d’une justice et d’une police ultra pourries et de départements gangrenés par la corruption morale et financière.. Au final un rapt d’une violence inouïe accompli par la police d’une certaine région que je ne nommerais pas, une série de coups violents sur la maman ( s’ensuivront une ITT de plusieurs jours) pour qu’elle lâche son fils, le père braqué (!!!) par un policier ( et la Brav n’existait pas encore…), protégeant les deux tout petits frère et sœur épouvantés et tétanisés. Résultat un petit garçon qui n’avait pas 10 ans se retrouve embarqué par des malfrats en uniforme et des agents de l’administration, le tout après une fausse dénonciation et un dossier complètement bidon… Ce garçon est aujourd’hui toujours tenu éloigné de sa famille. Et combien d’autres ?

La vie de cet homme est un enfer depuis 2010, lui qui aimait la France plus que son propre pays l’Ukraine, la France le lui a bien rendu…

Les gens ignorent quasiment tout de ce qu’il se passe en Ukraine, du désespoir et la misère absolus, mais j’ai comme un pressentiment que ce n’est qu’une répétition générale de ce que chacun va devoir affronter dans son quotidien, qu’on soit croyant ou athée, les mâchoires du piège France terre des droits de l’homme vont se refermer sur chacun de nous.

Et après tout, ne serait ce pas là une forme de justice divine ? Un juste ( mais tragique et douloureux certes ) retour des choses ?

Déjà, il est d’ailleurs amusant ( on s’amuse comme on peut ici ) de constater que les bombardements hallucinants aux chemtrails qui se déchaînent comme l’enfer tombent aussi bien sur les gens comme moi, mais aussi sur les paysans macronistes et autres endormis du bulbe qui pullulent à la ronde, et parmi eux un bon nombre de fréros de la Fraternité Maléfique et j’en sais quelque chose ( ici , il y en a plus que de vaches qui pètent comme dirait Claire Séverac) qui se croient assez finauds pour faire leurs potagers en espérant que le Baryum et l’Aluminium ne fassent pas d’eux des légumes.

Que le Christ illumine et trouve le cœur de chacun et chacune d’entre nous en ce dimanche de Pâques.