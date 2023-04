Fabien :

« Comment le système nous a rendu si mous », votre texte du 6 ou 7 avril (Blog et Boulevard Voltaire ) illustre parfaitement l’apathie d’une partie des antisystèmes et des gaulois ronchoréfractaire, mais surtout en ces temps de nappages aérien à l’aluminium et de sulfatage au baryum entre autres ! – je n’avais encore jamais vu un ciel pareil hier en Bretagne, du Salvador Dali tous azimuts , excepté en photo dans d’autres régions de France ou du monde – il ne faut surtout pas oublier les avertissements de Claire Severac qui nous disait dans son « Guerre secrète contre les peuples » que dès les années 50 60, les apprentis sorciers ( soit disant ça ne sortait jamais de leurs labos , c’est à dire comme à Wuhan ? ), sous couvert de recherche en géo-ingénierie et de contrôle du climat, avouaient sans honte ce genre de propos qui en disent long sur notre léthargie permanente , notre fatigue chronique, jugeons plutôt :

C’est un des nombreux passages du livre traitant des produits « sans aucun risque » testés « pour leur bien » sur les populations par épandages aériens, et des techniques militaires de manipulation des ondes électromagnétiques et ce dès les années 50 – depuis, ils ont bien entendu rangé tous leurs projets dans leurs cartons n’est-ce pas ? Il suffit de regarder le ciel tous les jours en ce moment…

p91 « Le professeur Gordon JF Mac Donald, du Comité de conseil en science du président, en 1966 écrivait un chapitre du livre de Nigel Calder, Unless Peace Comes, intitulé : « How to wreck the environment » (Comment détruire l’environnement). Il décrivait les applications militaires de la modification du climat, les techniques pour épuiser la couche d’ozone au-dessus de l’ennemi, produire des tremblements de terre, actionner les vagues des océans et se servir des champs magnétiques terrestres pour manipuler les ondes du cerveau humain.

p114

« Sur un site américain nommé god like production , un biochimiste à la retraite sous le pseudo d’ « Anonymous Coward » ( ndr : lâche anonyme…) a dévoilé le 1er avril 2012 avoir passé 17 ans à mettre au point des produits chimiques destiné à l’épandage aérien (…) il confirme que des compagnies low cost (…) acceptent de grosses sommes d’argent pour disperser des chemtrails ( ce qui pourrait être une explication aux billets d’avion à des prix dérisoires qu’ils proposent )

Sur les buts éventuel des épandages , il prétend : » Beaucoup sont des agents calmants. D’autres induisent un état de flou . Rarement on nous a demandé de développer des mélanges qui incitaient à la colère ou un comportement impétueux. 90% de se que nous avons développé visait à altérer les émotions , l’humeur , ou à provoquer un certain état d’esprit.

À propos des raisons des pulvérisations , il précise p115 :

» … Pour en nommer quelques-unes : la modification du climat, des suppresseurs d’émotions, des expectorant d’émotions, la modification de l’environnement (…) La maladie et les symptômes de la grippe … »

Ce ne sont que quelques passages de ce précieux et incroyable recueil de notre Claire Séverac qui a payé cher sa curiosité et son combat pour la vérité.

On comprend mieux sauf exception la léthargie rampante depuis la fin des gilets jaunes, la narcolepsie générale et l’acceptation de l’inacceptable !

Source La guerre secrète contre les peuples par Claire Séverac