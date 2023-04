C’est maintenant l’assez peu « complotiste » Politico qui – tirant les conclusions d’une interview exclusive avec E. Macron – parle à mi mots de découplage EU-USA. Immense surprise ? Pas pour les lecteurs de Modeste Schwartz !

Et d’abord, car eux – s’ils l’ont bien suivi – n’ont jamais commis l’erreur de confondre l’administration Biden et les « intérêts américains », pas plus que les gouvernements Macron n’ont quoi que ce soit en commun avec les intérêts français. Macron est, comme Biden, au service de Davos – Davos, dont le projet d’architecture monétaire mondiale CBDC n’est pas possible sans une rétrogradation de la puissance américaine.

C’est de cette rétrogradation qu’a été chargé l’Andropov américain : Joe Biden, en engageant son pays (avec sa carapace otanesque) dans un conflit qui contrevient à tous les principes des fameux stratèges « néo-con » de Washington – qu’il s’agisse du Brzeziński de la dernière période (qui conseillait d’apaiser la Russie pour l’empêcher d’entrer dans l’orbite de la Chine), ou de Kissinger à l’époque où il défendait encore l’Amérique (qu’il considère désormais comme une étape dépassée du mondialisme).

Comme il n’est pas question de déclencher l’apocalypse thermonucléaire, et que le Great Reset de K. Schwab doit conduire à une paix chinoise, il était prévisible que ces mêmes politiciens mondialistes qui roulent des mécaniques à Kiev deviendraient plus que mielleux à Beijing, face au nouveau daron.

Vive Xi ! Vive Macron ! Vive la Grande Réinitialisation Multipolaire !

D’autant plus que ce revirement objectivement spectaculaire ne déçoit, finalement, que l’avant-garde sacrifiable (polono-balte) de la russophobie institutionnelle. En politique intérieure, il est parfaitement assumable, dans la mesure où les mondialistes ont, une fois de plus, réussi à contrôler les deux bords du récit.

Face : vous êtes un électeur de BFM-Macron, donc soit riche, soit proche de la mort cérébrale (soit les deux), et vous avaliserez toujours toutes ses décisions – jusqu’au jour où il viendra vous rincer vous, mais alors, il sera trop tard.

Pile : vous ne supportez pas (ou plus) Macron, et la secte poutinolâtre française a réussi à vous convaincre que la seule option compatible avec ce sentiment est l’attente messianique d’un merveilleux monde multipolaire, qui n’est autre… que le terminus du Great Reset. Auquel cas vous êtes à présent contraint d’admettre que Macron « se montre enfin raisonnable ».

Merci d’avoir joué !

Si ces propos sont authentiques… ils sont caractéristiques -par leur mécanique rhétorique- de ceux tenus par les auteurs des plus grands génocides, sans exception.



Diaboliser, isoler, éliminer.



Est-ce la CIA qui l'a chargé de balancer ce genre de provoc' digne d'un Goebbels ? https://t.co/QdamigOqVl — phil.bechade (@pittbull_grrr) April 10, 2023

Le candidat à la présidence des États-Unis @RobertKennedyJr prévient que la monnaie numérique "FedNow" de la Réserve fédérale entraînera l'esclavage financier et la tyrannie politique.



C'est aussi ce que je pense de l'euro numérique qui arrive à grand pas. Mais la réforme des… pic.twitter.com/JC4TS9rVJ4 — SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) April 7, 2023

1200 PAGES DE BONNE LECTURE