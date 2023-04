LIEN ODYSSEE AVEC DELGADO ET QUINTA COLUMNA:

https://odysee.com/$/discover?t=la%20quinta%20columna

Bonjour et bravo Nicolas,

Bravo et merci d’ouvrir vos colonnes à la Cinqua Colomna justement, ce que font Ricardo Delgado depuis le début de cette flandémie ou Karen Kingston découverte plus récemment, et bien d’autres dans le reste du monde qui ont révélé dans le silence le plus absolu ( c’est très bien expliqué dans l’article, une fausse dissidence pourtant adulée par beaucoup, et je ne parle ici que de la France ) les véritables raisons de cette flandémie ( 5G + Graphène )..

Qui rejette d’un revers de la main la présence du graphène dans les injections sans jamais avoir mis ses lunettes sur un microscope ou évoqué les recherches et preuves innombrables disponibles à l’international maintenant, est non seulement plus que suspect, mais carrément coupable de mensonge par omission.

Que cachent ils ?

Qui servent ils ?

Il suffit de se renseigner à minima sur les liens qu’ils ou elles ont entretenu avec certaines personnalités ou officines dans un passé très récent ou encore actuellement, cercles familiaux et professionnels, liens d’intérêt, bref que chacun chacune fasse ses recherches !

Delgado le disait très bien il y a plusieurs mois : « maintenant j’affirme que tous ceux qui refusent d’évoquer le graphène comme composant du « vaccin » font partie de l’opposition contrôlée ». Il a eu des mots très durs à leur encontre, et je cautionne.

La revue Nexus depuis des années évoque de façon rigoureuse et professionnelle l’histoire et la supercherie criminelle de la vaccination, des ondes électromagnétiques, leurs dossiers au moins depuis 2019 sur la 5G sont extraordinairement révélateurs de ce que cette arme terrible peut produire sur un corps humain.

« Ne pas nommer le Mal, c’est ajouter au malheur ».

Ignorer l’ Oxyde ( ou hydroxyde de graphène, rappelons nous d’Andréas Nowak ) de Graphène aujourd’hui, depuis le temps , alors que tout est accessible sur internet, c’est d’une hypocrisie innommable et coupable.. Suivez mon regard..

Encore mille merci d’avoir parlé de R.Delgado

Belle journée à vous

Vincent