Macron ne présente «aucune excuse» pour les commentaires sur le voyage en Chine alors que les dirigeants de l’UE se réchauffent face au message «anti-américain»

Le message du président français Emmanuel Macron de construire une « autonomie stratégique » loin des États-Unis – qu’il a exprimé haut et fort au grand désarroi de Washington lors de sa visite avec Xi Jinping en Chine (à un moment très gênant étant donné les événements de Taïwan) – gagne naturellement un accueil positif dans L’Europe, où le président du Conseil européen Charles Michel a salué « un bond en avant sur l’autonomie stratégique par rapport à il y a quelques années ».

Mais Macron a toujours semé la confusion et la division parmi certains alliés européens, en particulier ceux comme la Pologne – qui ont répondu en disant « il faut plus d’Amérique en Europe » au milieu de la guerre en Ukraine. Malgré ses propos irritants pour les alliés, mais qui ont fait le bonheur de Pékin (un « cadeau d’adieu à Xi » comme nous l’avons noté ), un responsable de l’Élysée a souligné face à la polémique que le président Macron « ne s’excuse pas de ce qu’il a dit » lors du voyage en Chine.

Pour rappel, alors qu’il s’adressait aux journalistes à bord de COTAM Unité, l’Air Force One française, immédiatement après son passage avec Xi, le président français a déclaré que le « grand risque » auquel l’Europe est actuellement confrontée est qu’elle « se retrouve prise dans des crises qui sont pas la nôtre, ce qui l’empêche de construire son autonomie stratégique. »

⏳️LES J.O. DANS 471 JOURS

Macron,très sûr de lui,aurait «tourné la page de la réforme des retraites».



Mais les éboueurs CGT,moins pressés,annoncent que Paris va devenir une «décharge publique»🐀



La cérémonie d'ouverture des JO a lieu le 26 juillet 2024https://t.co/AIGtlKrlEm — François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 12, 2023

L’articulation par Macron d’un concept d’autonomie stratégique pour l’Europe a été « approuvée avec enthousiasme » par Xi et le PCC, qui se sont concentrés sur l’idée que l’Occident est en déclin alors que la Chine monte, et que l’affaiblissement de la relation transatlantique accélérera cette tendance. « Le paradoxe serait que, pris de panique, nous croyons que nous ne sommes que des partisans de l’Amérique », a déclaré Macron. « La question à laquelle les Européens doivent répondre… est-ce dans notre intérêt d’accélérer [une crise] à Taïwan ? Non. Le pire serait de penser que nous, Européens, devons devenir suiveurs sur ce sujet et nous inspirer de l’agenda américain Réaction excessive des Chinois. »

Et ceci : « Si les tensions entre les deux superpuissances s’intensifient… nous n’aurons ni le temps ni les ressources pour financer notre autonomie stratégique et nous deviendrons des vassaux », a déclaré Macron.

La Russie, la Chine, l’Iran et d’autres pays ont été frappés ces dernières années par des sanctions américaines fondées sur le refus d’accès au système financier mondial dominant libellé en dollars. Certains en Europe se sont plaints de la « militarisation » du dollar par Washington, qui oblige les entreprises européennes à abandonner leurs activités et à couper les liens avec les pays tiers ou à faire face à des sanctions secondaires paralysantes. Alors qu’il était assis dans la cabine de son A330 dans un sweat à capuche avec les mots « French Tech » gravés sur la poitrine, Macron a affirmé avoir déjà « gagné la bataille idéologique sur l’autonomie stratégique » pour l’Europe. — Politique

TRUMP INSULTE MACRON

Macron ayant dit que l'🇪🇺ne devait plus être «suiviste» des🇺🇸,

Trump lui a reproché de «lécher le cul de Xi Jinping».

C'est une leçon pour Macron et tous les européistes : les🇺🇸 exigent que la France ne «lèche le cul» qu'à eux seuls.👅https://t.co/0WBABwEbzw — François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 12, 2023

Mais encore une fois, l’appel de Macron à ne pas se contenter d’être « les partisans de l’Amérique » et de « se laisser prendre dans des crises qui ne sont pas les nôtres » semble avoir été adopté par les dirigeants européens . Après tout, l’exécutive européenne Ursula von der Leyen était dans la salle avec Xi et Macron pour délivrer un « message unifié » la semaine dernière.

Et Michel dit que la position « controversée » de Macron reflète en fait, chez certains au moins, une pensée européenne de longue date :

Alors que la controverse enfle autour des commentaires de Macron selon lesquels l’Europe devrait résister aux pressions pour devenir » les partisans de l’Amérique « , Michel a suggéré que la position de l’homme politique français n’était pas isolée parmi les dirigeants de l’UE . Alors que Macron s’exprimait en tant que président français, ses opinions reflètent un changement croissant parmi les dirigeants de l’UE, a déclaré Michel.

« Il y a eu un bond en avant sur l’autonomie stratégique par rapport à il y a plusieurs années », a déclaré Michel dans une interview à l’émission de télévision française La Faute à l’Europe .

Mais ensuite, il a nuancé les propos sensibles concernant une plus grande distance entre la politique américaine et européenne : « Sur la question de la relation avec les États-Unis, il est clair qu’il peut y avoir des nuances et des sensibilités autour de la table du Conseil européen. Certains dirigeants européens voudraient « Je ne dis pas les choses de la même manière qu’Emmanuel Macron … Je pense que beaucoup pensent vraiment comme Emmanuel Macron. »

La suggestion de Michel est que cela a beaucoup plus à voir avec le point d’accent et le moment, et moins à voir avec une divergence fondamentale sur la question de l’autonomie stratégique des dirigeants européens. « Il y a bien un grand attachement qui reste présent — et Emmanuel Macron n’a rien dit d’autre — pour cette alliance avec les États-Unis. Mais si cette alliance avec les États-Unis supposerait que nous suivions aveuglément, systématiquement la position des États-Unis sur tous les problèmes, non », a poursuivi Michel .

L’horreur! Le NYT et d’autres sont indignés qu’un dirigeant français… fasse passer les intérêts français et européens en premier :

« C’est d’ailleurs le souhait des chefs d’Etat et de gouvernement que le Conseil européen s’engage davantage avec le reste du monde », a ajouté le patron du Conseil européen. « Lorsque le ministre [russe] Sergueï Lavrov se rend en Afrique pour répandre les mensonges de la Russie, il est important de contrer le feu . »

Cela semble une véritable approbation retentissante de certaines des phrases les plus « controversées » de Macron à Pékin, comme exprimer le désir que l’Europe devienne une « troisième superpuissance » afin de briser la dichotomie entre les États-Unis et son grand rivaux comme la Russie ou la Chine

https://www.zerohedge.com/geopolitical/macron-makes-no-apology-china-trip-comments-eu-leadership-warms-anti-us-message

