J’VOUDRAIS BEN, MAIS J’PEUX POINT…

11 Avril 2023 , Rédigé par Patrick REYMOND

Sacrée Annie (Cordy), elle avait tout compris 50 ans à l’avance.

Ici, c’est l’aristocratie occidentale, oxydentale et oxydé qui voudrait ben, mais qui peut point.

On veut produire des obus à la pelle (petite, voire minuscule), mais même ça, on ne sait pas si on y arrivera, et de fait, on est même sur et certain de pas y arriver.

Engager l’aviation OTAN dans les combats en Russie ? il ne faut pas même y penser, les aéroports seraient détruits aussi secs, d’ailleurs, vu le peu d’avions en capacité de voler, ça n’irait pas loin, sans compter ceuzes pour qui c’est même impossible -le fameux F35-. Là aussi, l’arme de la dimoucrassie oxydentale, c’est juste fait pour taper sur bougnoules, niakoués et négros. Comme je l’ai dit souvent, les passer au barbecue, c’est pas grave, mais écrire les mots comme dans la phrase précédente, c’est se vouer aux gémonies et au bûcher.

De plus, faut il le rappeler, la capacité anti-aérienne de l’état de l’est européen, n’a cessé de gagner en efficacité. Ce fait est constant depuis le 22 juin 1941. De fait aussi, ils ont même accéléré en la matière. L’aviation Otan disparaitrait aussi vite des radars que l’aviation ukrainienne. Sans compter le brouillard de guerre qui s’épaissirait, avec la fin probable des satellites et des awacs.

On dit que l’Egypte livrerait des munitions (des missiles) à la Russie. De fait, les américains ne donnent qu’une chose au pays, des armes dont le paiement est couvert à 80 % par une « aide ». Il reste les 20 % à payer. Avec la Russie, c’est beaucoup plus basique. Les céréales contre des missiles, pas forcément parce que la Russie en a besoin, mais parce que ça mouille le pays dans la guerre, et puis, de toutes façons, les égyptiens n’ont pas de quoi payer… Les 50 milliards d’aide militaire US et les 30 milliards d’aides économiques ont surtout, en fait, aidé le complexe militaro industriel des USA.

Sans doute, l’arme nucléaire US et occidentale est sans doute dans le même état que le reste, ça n’existe plus, pour une bonne part, que sur le papier. Quand aux stocks dans les déserts, il faudrait avoir des usines pour les remettre en l’état.

La dédollarisation a commencé, et même la France achète du GNL en Yuans.

Même un larbin de très haute volée (et même un champion du monde en matière de larbinat) comme Macron est capable de mettre les pieds dans le plat en Chine. Bon, bien sûr, les mots ne seront suivis d’aucun effet, mais il doit être aussi, voué aux gémonies et brûlé en place de grève.

Pour Taïwan, rien ne pourrait briser un blocus chinois.

Ursula , Cruela a été traitée comme une malpropre en Chine, ou plutôt, remis à sa place -touristique- à son entrée en Chine. Certains trouvent désagréable qu’on composte les cadavres. Moi je dis comme ça que ça dépend du cadavre.

Cruela, d’ailleurs, n’a aucune compétence en matière internationale. Je déments. Cruela n’a aucune compétence en quoi que ce soit, sauf en jocrisserie, méchanceté, pourriture et bêtise. Comme chaque personnage politique éliminé dans son pays, elle a été recyclé en « Europe ».

LA CIVILISATION OCCIDENTALE

S'EFFONDRE

Mensonge,laideur,vulgarité,violence triomphent.

Idéologie et intimidation occultent les faits.

Preuves et prudence scientifiques cèdent face au profit.

Même un traineux de sabre comme Rubio reconnait que le siècle américain est passé. Quand à rebâtir des usines aux USA, il faudra 50 ans.

Exemple de gabegie oxydentale : chaque sans abri californien coûte 57 000 dollars à la collectivité. Dont très peu atterrissent dans leurs poches loqueteuses. On disait la même chose des soldats français pendant la guerre de 100 ans, juste après la mort de Jeanne d’Arc et peu de temps avant l’élimination de Georges de la Trémoille. Celui-ci, grand chambellan, était visiblement plus préoccupé de sa guerre personnelle avec le connétable de Richemont qu’à la guerre contre les anglais…

La France veut un nouveau porte avion. Et réduire son armée de terre, déjà squelettique. On perdure dans la vision coloniale, alors que la plupart de l’empire est déjà perdu. Et qu’il n’y a plus d’armée pour défendre les frontières.

