Résumons-nous : les profs collaborent, les flics collaborent, les médecins collaborent, les syndicats collaborent, les énarques collaborent (sauf Asselineau et Philippot, opposition de façade), les fonctionnaires collaborent, les milliardaires collaborent, les businessmen collaborent (Bernard Arnault pèse 1100 milliards de francs, bravo pour ta devise d’égalité, république…), les journalistes collaborent. On relit Céline et Drumont ? Les froncés sans réaction ou presque finissent par être traités comme les nationalistes dans ma jeunesse, en parias dans leur propre pays, et tout le monde trouve cela normal, petits vieux et retraités surtout, tous frais émoulus des barricades de mai 68. Allez, il y a pas mal de bobos bons collabos aussi…

A dix-huit heures donc les sages ont opiné et la réforme des retraites est passée comme à la parade : l’exception si française que j’ai décrite dans mon livre (Une du Figaro et de Valeurs actuelles en 1997) est au top : autoritarisme, étatisme, antiracisme, humanitarisme, messianisme, gauchisme (cultivé), etc. En relisant mon livre j’y découvre une intuition : la France va déteindre sur l’Europe et la muer en entité terroriste-bureaucratique. On y est.

Voyons pour la Résistance maintenant. Macron serait dit-on assiégé à l’Ile de la Cité : en vérité elle est évacuée cette bonne vieille île qui en a vu d’autres (on y a cramé les templiers je crois et ces banquiers seront définitivement bien vengés) et Notre-Dame sera elle éternellement brûlée et vendue aux forces de Mammon et du mondialisme marchand. Borne a beau être huée dans un supermarché, c’est par deux ou trois personnes qu’on peut passer à tabac peu après dans le rayon couche-culotte.

La France insurgée ? Tu parles : la France est surtout vaccinée, soumise, peureuse, planquée et téléphage, plus enragée et russophobe que jamais, plus soucieuse que jamais de sa paix civile médiatique (BFM et LCI, vengez-nous et encouragez nos forces de l’ordre !) et des poubelles qui brûlent – grâce à de curieux émeutiers trop bien intentionnés il est vrai : il leur reste à rationner l’eau et l’air pour compléter le Feu – ils vous ont privés déjà de votre terre.

Enfin il faut rappeler quelque chose à ceux qui se réclament distraitement du gaullisme ou du souverainisme (Frexit vite !). Il faut rappeler que ce conseil constitutionnel est sous la houlette de Fabius -Premier ministre de Mitterrand – et de Juppé -Premier sinistre de Chirac : parlez-moi de cette constitution et de cette cinquième république et de son Général… Les farces de l’ordre dans ce Pays sont depuis 1789 à vomir – et elles ne s’arrêteront pas. La France est devenue un colossal cauchemar, un énorme scandale à l’échelle mondiale. Même la LDH réagit… et perd ses subventions.

Je maintiens que le salut – pour ceux qui sont encore vivants, et ils sont peu nombreux – sera individuelle et que les solutions seront comme disent les imbéciles (pour une fois inspirés) personnalisées. Ce pays a le châtiment qu’il mérite.

https://www.dedefensa.org/article/gustave-flaubert-et-notre-eschatologie-francaise

Cliquer pour accéder à hugo_napoleon_le_petit.pdf