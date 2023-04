Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse, pour qu’on se mette à pardonner le vol d’une boîte de conserve ! que dis-je ? à l’oublier ! Certes, nous avons l’habitude d’admirer tous les jours d’immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l’opulence et dont l’existence se démontre cependant dès qu’on l’examine d’un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé, mais ces gens-là jouissent de gloire, d’honneurs et de puissance, leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu’aussi loin qu’on se reporte dans l’histoire — et vous savez que je suis payé pour la connaître — tout nous démontre qu’un larcin véniel, et surtout d’aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur immanquablement l’opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d’abord parce que auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté. Le vol du pauvre devient une malicieuse reprise individuelle, me comprenez-vous ?… Où irions-nous ? Aussi la répression des menus larcins s’exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les climats, avec une rigueur extrême, comme moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout comme une recommandation sévère à tous les malheureux d’avoir à se tenir à leur place et dans leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indéfiniment de misère et de faim… Jusqu’ici cependant, il restait aux petits voleurs un avantage dans la République, celui d’être privés de l’honneur de porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va changer, j’irai reprendre dès demain, moi voleur, ma place aux armées… Tels sont les ordres…

📰 « La France glisse vers les régimes illibéraux. Les libertés publiques sont en péril. Hormis la période de l’Occupation, nous n’avons jamais été attaqués aussi frontalement par un gouvernement »

— Patrick Baudouin, président de la @LDH_Fr https://t.co/fO7ftQK0Rr — Violences Policières (@violencespolice) April 14, 2023

Aucune opposition ne reviendra sur cette #ReformeDesRetraites contrairement à ce qu’on entend. C’est mentir aux français de le laisser croire. L’entêtement de ceux qui veulent continuer les actions de rue sera responsable des inévitables violences. — Eric Woerth (@ericwoerth) April 14, 2023

A votre avis, les prochaines réformes, Borne va "accélérer" sur :



-semaine de 45H

-suppression de la 5ème semaine de congé payé

-20H de travail mensuel bénévole obligatoire

-fin du droit de grève

-interdiction de manifester

-interdiction même d'y songer !

-autres… à votre avis https://t.co/RQk9x3GcIZ — phil.bechade (@pittbull_grrr) April 15, 2023

🇫🇷 ALERTE INFO – Après les retraites, le gouvernement est "déterminé à accélérer" les réformes, affirme Élisabeth Borne. (Le Parisien) — Mediavenir (@Mediavenir) April 15, 2023

La décision du conseil constitutionnel sur le #PassDeLaHonte et maintenant sur la #ReformeDesRetraites

Phase terminale d'une gérontocratie incompétente, ploutocratique et ultra-radicalisée#revolution2023 pic.twitter.com/msfcGQ480W — Barbara Stiegler (@B_Stiegler) April 15, 2023

La police procède à des contrôles d'identité devant la Gare Saint-Lazare à Paris suite à des appels à manifester #ReformeDesRetaites #Manifestation #SaintLazare pic.twitter.com/Xk8FvcFSfZ — QG le média libre (@LibreQg) April 15, 2023

3 images qui résument en 24 heures la Macronie !



Macroncescu ne tient plus que par la violence. Il ne fera pas ses 4 ans restants ! pic.twitter.com/DbdHhMDCH8 — Florian Philippot (@f_philippot) April 15, 2023

