Il n’y a PAS de matériel biologique dans les échantillons des « vaccins ».

De toute évidence, la plate-forme d’ARNm et l’affectation de la célèbre protéine de pointe n’étaient que des écrans de fumée afin de détourner les recherches de quiconque analysait, in situ, les « vaccins ».

Ricardo Delgado dit au public: «Ce qu’ils ont appelé Covid-19 est l’interaction dans notre biologie de ce matériau non déclaré : le graphène ».

R. D. : « La Quinta Columna (La Cinquième Colonne) a découvert et démontré cet empoisonnement prémédité de toute la société avec de l’oxyde de graphène réduit, alors que les institutions parlaient d’un « coronavirus » que, à ce jour, personne n’a vu. »

« En effet, c’est terrifiant, la pire chose qui soit arrivée à des êtres+humains dans toute leur histoire. L’objectif est plus que clair : transhumaniser tous les êtres+humains dans les plus brefs délais ; malgré les graves dommages et effets de cette technologie sur les comportements neuromodulaires et de neurostimulation, en plus de l’encadrement de tous les individus directement depuis leurs neurones, bref la perte totale de l’espèce humaine actuelle, c’est-à-dire la disparition de l’humain actuel pour le transformer en « quelque chose » d’autre « , privé de son essence, de son libre arbitre, de sa capacité à penser par lui-même et de sa tendance naturelle à la spiritualité. Et pour cela, le matériau qui agit comme une INTERFACE est l’oxyde de graphène réduit. C’est la grande CLÉ. C’est pourquoi ils essaient de le nier ou de l’ignorer de toutes sortes de façons.

Source : https://gibraltar-messenger.net/reports/ricardo-delgado-despite-the-evidence-they-continue-to-deny-it/?

Lorsque le graphène, inoculé et étiqueté « vaccin », entre en contact avec le sang, il génère la formation d’une couronne biomoléculaire protéique. La fonction de cette couronne de protéines est de protéger notre biologie de l’introduction de corps étrangers pour la faire passer inaperçue. Cependant, certains groupes le qualifient de toxique et le relient à la protéine de pointe. Encore une fois, dans le seul but de détourner l’attention de l’origine de tout dommage en biologie, puisque le mal est causé par la cause – le graphène – et non par sa conséquence – la couronne de protéines.

QUESTION: En supposant que la grande majorité des lecteurs abordent cette information pour la première fois, je voudrais détailler les points les plus importants sur la situation que nous vivons et, plus précisément, sur le contenu des « vaccins ». Ce qu’ils ont découvert dans The Fifth Column (La cinquième colonne) est alarmant. Comment sont-ils arrivés à ces conclusions et sur quelle base sont-elles?

R. D. : Nous nous appuyons sur des preuves corroborées par l’observation, sur le principe directeur de la méthode scientifique, sur l’utilisation d’outils validés scientifiquement pour connaître et caractériser ce que nous observons. Nos recherches ont été corroborées dans différentes parties du monde, ce qui nous a permis d’établir un modèle prédictif qui nous a permis d’anticiper même plus facilement ce qui allait se passer.

QUESTION: Ils ont trouvé de l’oxyde de graphène réduit dans les flacons ; cependant, beaucoup en doutent et d’autres le nient. Pourquoi est-ce devenu un sujet tabou ?

R. D. : Quand on passe en revue la toxicité ou la biocompatibilité présumée du matériau en biologie humaine, la littérature scientifique est également très claire. Le graphène ou ses dérivés, tels que le graphène-oxyde réduit, possède des propriétés intrinsèques, notamment supraconductrices ; magnétique en contact avec des cellules vivantes ; piézoélectrique; capacité élevée; radiomodulable; souple et transparente….

QUESTION: Quelle est la première réaction de l’organisme à l’entrée du graphène ?

R. D. : Le premier mécanisme de réponse est l’inflammation partout où la matière traverse notre biologie. C’est pourquoi vous voyez une myocardite; péricardite; myopéricardite; inflammation pulmonaire… Il passe aussi par des systèmes d’épuration comme le foie et les reins. Dans le foie, il génère une inflammation de celui-ci (hépatite) et des problèmes importants dans le rein -où il reste longtemps-, lorsqu’il filtre le sang contaminé par le matériau. Il imprègne également le système nerveux central, par affinité supraconductrice, où il altère son fonctionnement, générant des paralysies de toutes sortes. Il enflamme les neurones entraînant divers types de neuropathies, notamment la perte de mémoire initiale, l’inattention, le brouillard cérébral ou la difficulté à se concentrer.

En amplifiant les dommages des rayonnements micro-ondes non ionisants, il augmente considérablement le stress oxydatif, qui contribue au vieillissement prématuré et à l’apparition de divers types de tissus cancéreux et tumoraux.

Dans les cellules reproductrices – et selon la littérature scientifique elle-même – il affecte la motilité et la mobilité du sperme humain, réduisant considérablement la fertilité masculine.

Il affecte également la régulation hormonale chez les femmes, contribuant, en somme, à leur infertilité et générant un syndrome post-ménopausique.

QUESTION: Il est entendu que ce n’est pas la même chose de recevoir un « vaccin » que quatre, puisque l’organisme élimine le graphène.

R. D. : C’est vrai. Les dommages sont directement proportionnels au nombre de doses et à la quantité de rayonnement électromagnétique que le matériau absorbe, ou à la quantité d’exposition ciblée aux micro-ondes que l’inoculé reçoit.

Tous ces dommages et d’autres que nous n’avons pas évoqués, sont non seulement à l’origine de la surmortalité actuelle due à ces pathologies, mais sont clairement identifiés dans la littérature scientifique depuis des années, lorsque la cytotoxicité, la génotoxicité, la biocompatibilité et la biodistribution du graphène-oxyde en biologie sont passées en revue. Dont le fameux « poumon covid » qui n’est qu’une pneumonie ou inflammation pulmonaire, comme l’une des voies d’élimination de la matière, contribuant aux dyspnées – difficultés respiratoires – et bronchiolites que l’on voit quotidiennement.

QUESTION: Et alors que la société continuait à s’effrayer d’un virus inexistant, médiatisé par des politiciens et des journalistes, La Cinquième Colonne (The Fifth Column), avec vous en tête, avait déjà découvert le véritable meurtrier de ce complot.

R. D. : En effet, La Cinquième Colonne a découvert et démontré cet empoisonnement prémédité de toute la société avec de l’oxyde de graphène réduit, alors que les institutions parlaient d’un « coronavirus » que, à ce jour, personne n’a vu.

QUESTION: Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un jalon important, d’une découverte vitale et transcendante, non seulement pour l’humanité du présent, mais pour celle du futur dans sa transition vers le transhumanisme. Mais pourquoi cela n’arrive-t-il pas à la connaissance du grand public ou, si c’est le cas, le fait-il accompagné d’un certain scepticisme ?

R. D. : Les preuves présentées sont connues d’un grand nombre de personnes à travers le monde, mais il est vrai qu’elles n’ont pas pénétré la société dans la mesure nécessaire. Nous avons montré que ce matériel a été introduit massivement lors de la campagne grippale de 2019, dont la population directe était les personnes âgées des résidences ou de gériatrie, ce qui a contribué à la grande extermination des personnes âgées, qui faisait partie de ce qu’ils ont appelé la « première vague ».

Nous avons également montré que ce qu’ils ont appelé des « épidémies » et des « vagues » n’est rien de plus que la conséquence de l’élévation du rayonnement environnemental au moyen d’antennes téléphoniques, dont les micro-ondes excitent l’oxyde de graphène (radio modulable) pour générer plus de stress oxydatif et, in fine, tous les dommages précédemment observés en biologie. Et, malgré tout, une grande partie de la société ne sait toujours pas.

QUESTION: Pensez-vous qu’il s’agit d’une pure dissonance cognitive ou est-ce autre chose ? Y a-t-il quelque chose qui nous échappe ?

R. D. : À mon avis, il y a des facteurs importants pour que cette preuve n’ait pas été révélée par son propre poids, mais laissez-moi laisser cela pour la fin.

QUESTION: Eh bien, continuons à parler du matériau : pourquoi introduisent-ils de l’oxyde de graphène réduit dans cette « chose » qu’ils appellent vaccin ?

R. D. : C’est la grande question à laquelle on trouve aussi une réponse, justement à travers les institutions officielles de très haut niveau, et par la revue de la littérature scientifique elle-même.

Nous avons évoqué plus haut la nature magnétique du graphène au contact des molécules organiques, non ? Eh bien, si nous avons un support magnétique dans la biologie et, en plus, supraconducteur – avec une affinité avec le cœur et les neurones – alors nous avons la capacité de lire et d’écrire des informations dessus, comme sur un disque dur (d’ordinateur*). Au niveau neuronal et dans le domaine des neurosciences, la lecture d’informations est une surveillance ou une supervision neuronale. L’écriture d’informations sur ce support magnétique – qui est l’oxyde de graphène réduit – imprégnant les neurones est connue sous le nom de neuromodulation ou neurostimulation. C’est-à-dire la capacité d’introduire ou d’insérer des pensées (instructions) ou de modifier les comportements humains à distance et sans fil (micro-ondes scalaires et millimétriques). Au niveau du système cardiaque, on parle aussi de biocapteur du cœur ou de stimulation de celui-ci à distance.

QUESTION: Apparemment, tout cela éclot d’un coup, mais il semble qu’il y ait un plan méticuleusement dessiné qui synchronise plusieurs fronts.

R. D. : En effet. Toutes ces recherches et sa propre littérature scientifique sont présentes en même temps que des personnages tels que l’ancien président du Chili, Sebastian Piñera, apparaissent en train de parler « d’insertion de pensées, d’insertion de sentiments et de surveillance neuronale » le jour de l’appel d’offres du réseau 5G. Dans le même temps, la Constitution chilienne est amendée pour tenir compte de la « loi sur les neurodroits », et des dizaines de millions de stations de base et d’antennes téléphoniques sont déployées dans le monde entier. Et, entre autres événements, le directeur du Forum économique mondial lui-même nous parle des biocapteurs dans le cerveau d’ici 2030, de la « montée en puissance du transhumanisme » ou du nouvel être+humain « Humain 2.0 », du « cloud » et de « l’intelligence artificielle ».

QUESTION: Tout indique que nous sommes sur la voie du transhumanisme, ou de la fin de « l’ère humaine », comme dit José Luis Cordeiro. Vous ne trouvez pas ça terrifiant ?

R. D. : En effet, c’est terrifiant, la pire chose qui soit arrivée à des êtres+humains dans toute leur histoire. L’objectif est plus que clair : transhumaniser tous les êtres+humains dans les plus brefs délais ; malgré les graves dommages et effets secondaires de cette technologie pour les comportements neuromodulaires et de neurostimulation, en plus de la supervision de tous les individus directement depuis leurs neurones. Bref, la perte totale de l’espèce humaine actuelle. C’est-à-dire la disparition de l’humain actuel pour le transformer en « quelque chose d’autre », privé de son essence, de son libre arbitre, de sa capacité à penser par lui-même et de sa tendance naturelle à la spiritualité. Et pour cela, le matériau qui fait office d’INTERFACE est l’oxyde de graphène réduit. C’est la grande CLÉ. C’est pourquoi ils essaient de le nier ou de l’ignorer de toutes sortes de façons.

QUESTION: Nous avions laissé pour la fin la réponse sur les raisons pour lesquelles cette importante découverte ne s’est pas révélée d’ailleurs sous la forme d’un grand scandale. Quels facteurs ont influencé et continuent d’influencer cette dissimulation ?

R. D. : Il y a plusieurs facteurs ; Le premier, très évident, est le contrôle même que les gouvernements ont sur les institutions dont ils ont la charge, y compris les médias ; établissements de santé; judiciaire; syndicats; et ainsi de suite. Cela leur permet de mener à bien leurs agendas, parfaitement planifiés à l’avance. Mais, il y a un autre facteur clairement exposé et que certains, apparemment dissidents, ne veulent même pas mentionner.

C’est le concept de dissidence contrôlée, de fausse dissidence ou de faux dissidents. Ce sont des gens qui prétendent travailler pour la dissidence et la clarification de la Vérité, mais qui, néanmoins, introduisent toutes sortes d’obstacles pour qu’elle ne soit pas révélée. Ce phénomène a été introduit dans toutes sortes de guerres. Et je ne divulgue rien de nouveau si je dis que nous sommes dans la pire guerre de toutes, où l’ennemi à battre est l’être+humain lui-même.

QUESTION: Peut-on dire qu’il s’agit d’une action de contre-espionnage, et qu’il y a un protocole d’action qui, dans ce cas précis, fonctionne ?

R. D. : C’est exact. Et dans cette façon d’agir, il y a plusieurs stratégies que je vais énumérer, en me référant au cas qui nous intéresse :

En général, ILS font généralement tout leur possible pour retarder une première découverte, ou éliminer tous les « bons indices » qui arrivent, permettant la mise en œuvre de l’objectif qu’ils ont. Dans ce cas particulier, il s’agit de dissimuler le but de l’oxyde de graphène en tant qu’interface.

• Ils se caractérisent par la négation de l’évidence ou des propriétés qu’elle présente. Par exemple, ils nient l’existence du graphène dans les « vaccins », ainsi que le phénomène magnétique des inoculés ou l’émission d’adresses MAC détectées par Bluetooth.

• Ils infiltrent la bonne recherche pour essayer de la retarder, en utilisant toutes sortes de stratégies.

• Ils introduisent de nouveaux foyers, vraisemblablement nuisibles, pour neutraliser les dommages générés par la véritable cause, mais qu’ils doivent couvrir, à tout prix. Par exemple, ils essaient de masquer l’oxyde de graphène avec du venin de serpent, des isotopes radioactifs, du venin d’abeille, des métaux lourds ou la fameuse protéine de pointe (qui est précisément la réponse à l’introduction du graphène dans la biologie).

• Ils essaient d’envelopper la CLÉ avec n’importe quel élément de distraction afin qu’elle perde sa force.

• Ils utilisent la violence et les attaques personnelles, manipulant ou dénaturant même la vie personnelle de ceux qui découvrent des preuves qu’ils veulent et doivent dissimuler.

• Normalement, ils sont financés économiquement par le système lui-même, ou ont des promesses de promotions sociales ou d’autres types d’avantages.

• Les groupes de dissidence contrôlée se sont créés avant que de véritables collectifs dissidents n’apparaissent naturellement face à l’avancée de la situation qui commençait à nous affecter tous. Comme dans toute guerre, l’ennemi a ces groupes, créés dans différentes parties du monde et avec des étiquettes similaires pour contrecarrer, capturer, effondrer et neutraliser les découvertes des groupes humains qui cherchent la vérité. Un exemple très significatif de ces groupes sont les collectifs “for the truth”, « pour la vérité », générés, a priori, dans différentes parties du monde et qui ont tenté de discréditer toute recherche, preuve ou découverte générée, à partir de l’observation, par des groupes véritablement dissidents.

• Comme la version officielle elle-même, ils utilisent des attributs dans leurs noms et slogans où leur véritable sens est juste le contraire de la façon dont ils sont étiquetés. Le vrai sens de « par la vérité » est « de dissimuler la Vérité ».

• Ils sont généralement actifs dans le système lui-même, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine universitaire ou autres (médecins, collèges officiels de biologistes, etc.).

• Ils sont organisés hiérarchiquement, de sorte que leurs dômes sont occupés par des « porte-parole » qui gouvernent et parasitent tout le discours du collectif, de sorte que personne n’a d’opinion individuelle, et s’ils en ont, elle est éclipsée par le dôme lui-même. Ainsi, ils dirigent le message où ils veulent et cachent les preuves.

• Ils introduisent des bots et des followers fictifs, ainsi que des trolls agressifs, sur diverses plateformes pour donner l’impression qu’ils ont un soutien humain inconditionnel. La réalité est que, pratiquement, personne ne les suit. Ce fait est évident lorsqu’ils donnent des conférences en public, auxquelles assistent un petit nombre de personnes.

• Ils sont chargés de capturer les personnes qui doutent de la version officielle (médecins, universitaires, avocats, journalistes, etc.) et de les présenter en collectifs, préalablement créés, pour éclipser le message qu’ils pouvaient donner. Une fois à l’intérieur du collectif, ils sont liés aux directives du porte-parole de celui-ci. Par exemple; Avocats pour la Vérité ou Journalistes pour la Vérité. Ils ont tendance à fonder leurs « recherches » sur les « articles » eux-mêmes, qui sont écrits dans la version officielle elle-même, contre lesquels ils sont censés être en désaccord.

• Ils ne font jamais de véritables analyses à l’aide d’outils scientifiques, car cela les obligerait à manipuler les résultats, à cacher ce qu’ils ont découvert. Au lieu de faire des recherches, ils préfèrent dire que « l’analyse des vaccins est une perte de temps » ; « Ne regardez pas sous le microscope, car vous ne pourrez rien voir », ou « Se faire vacciner est très difficile ».

• Les travaux de ceux qui ANALYSENT en utilisant RAMAN, la microscopie optique, l’électronique ou toute technique permettant de SAVOIR caractériser le composant clé des « vaccins » sont ridiculisés, et attaqués par cette fausse dissidence aux arguments très pèlerins. La plupart de ces attaques sont virulentes et personnelles.

• Ils utilisent leurs titres pour parler par « principe d’autorité » donné par les mêmes ou l’institution à laquelle ils appartiennent, mais pas par « le principe scientifique de la preuve. »

• Ils utilisent des arguments de la version officielle – contre laquelle ils font semblant de se battre – pour discréditer les œuvres sérieuses et indépendantes. Par exemple, en s’appuyant sur les notices officielles des « vaccins », alors que, précisément, des composants NON déclarés y sont dénoncés et qui pourraient faire tomber toute l’opération.

• Ils font des approches des découvertes prouvées, avec lesquelles ils parviennent à capturer un certain éventail de personnes honnêtes, puis à abandonner ce paradigme et à revenir à d’autres centres d’intérêt. Par exemple, ils admettent l’existence du graphène, mais affirment qu’il y en a très peu dans les «vaccins», ou reconnaissent que les vaccinés émettent des adresses MAC, mais rejettent le graphène.

• Ils vantent des phrases comme « Nous devons tous être unis » ou « Ensemble nous sommes plus forts » justement pour s’infiltrer.

• Ils se concentrent sur les dommages, mais pas sur la cause réelle qui en est à l’origine.

• Ils s’occupent de dénoncer les problèmes mineurs, afin de minimiser l’impact de ce qui nuit le plus. Par exemple, dénoncer les masques, la perte des libertés et des droits, ou l’inefficacité du test PCR, tout en masquant l’introduction de l’interface dans les injectables, qui est l’objectif pour atteindre le transhumanisme.

QUESTION: S’il en est ainsi, le citoyen ordinaire a beaucoup de difficulté. D’une part, il est trompé par le système, et d’autre part, par ceux qu’il croit chercher la vérité. Avez-vous un dernier conseil pour finir ?

R. D. : L’identification de ces « personnes » est primordiale pour continuer à avancer, mettre à jour la PREUVE et stopper ou empêcher l’opération. La fausse dissidence est la première ligne de bataille que l’ennemi envoie dans nos rangs. Il y a des gens de bonne foi, qui n’ont pas appris à les identifier, et qui « font semblant d’avoir raison avec tout le monde », mais c’est purement et simplement impossible, car ils font confiance et communient avec des traîtres, quotidiennement et sans le savoir. . Ils doivent choisir et abandonner tout intérêt autre que la Vérité, par-dessus tout. Il n’y a pas lieu de faire des demi-mesures, à cause de la gravité à laquelle nous nous exposons. Nous ne pouvons pas permettre que la fausse dissidence continue d’essayer de discréditer les preuves, et qu’elle ne soit pas révélée avec suffisamment de force, garantissant ainsi que l’opération contre l’être humain continue. C’est-à-dire la fin de l’ère humaine par le transhumanisme.

—————–

Connexe : La FDA confirme que le graphène est dans les vaccins Covid

VOIR AUSSI :

– Covid-Arnaque. Des « vaccins » au nano-graphène super magnétique, pour l’Intelligence artificielle et l’Internet des corps

– EXPLOSIF. L’oxyde de graphène provoque-t-il ce qui est faussement appelé « Covid-19 ? »

– La « pandémie » Covid-19 vient-elle des nono-paricules d’oxyde de graphène présentes dans les vaccins et les masques ?

– La technologie de « neuromodulation » à base de graphène est RÉELLE: les biocircuits contrôlent le cerveau à l’aide de graphène et d’IA

– Le Dr Robert Young trouve de l’oxyde de graphène et d’autres ingrédients nocifs dans les quatre vaccins

– Le sang contaminé nouveau est arrivé

– Nouvelles photographies des nano-routeurs dans le vaccin Pfizer

– Transhumains : Rapports sur la composition des « vaccins » covid nanotechnologiques

– Vaccins Covid. On vous injecte des objets/organismes tentaculaires qui bougent, des fragments métalliques … Un vrai film d’horreur

https://numidia-liberum.blogspot.com/2023/04/covid-arnaque-le-graphene-transforme.html?sc=1681146935607#c4170438515825674992

https://edwardslavsquat.substack.com/p/russians-are-also-dying-suddenly?utm_medium=email