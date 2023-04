Va y a voir une ambiance de folie aux J-O en 2024 : les touristes étrangères vont devoir troquer la trousse à maquillage contre la trousse "1ers secours".



La pluie de coups de matraque et de lacrymos aux abords des stades le disputera aisément à la pluie de médailles olympiques.

Ce gymnase vide et lugubre du congrès #Renaissance hier symbolise ce qu'est la Macronie. Le néant politique, l'entre-soi, la déconnexion totale avec le peuple.



Une élite de bourgeois autoritaires et ivres de pouvoir, plongeant la France dans le chaos.



Ambiance de fin de règne.

Politico évoque ce matin le dépôt dans les 2 semaines d'une nouvelle #MotionDeCensureTransPartisane !



Il manquait 9 voix. Ces 9 là, et d'autres, ont vu ce qui s'est passé depuis : ils devront maintenant la voter !



Et renverser ce gouvernement macroniste monstrueux !

Par un crétin du bulbe :

Les fonctionnaires sous Vichy sont nombreux et surtout leur nombre augmente considérablement au cours de la période. En 1939, la fonction publique réunit près de 900 000 fonctionnaires dont environ 750 000 civils, de 1941 à 1946 l'augmentation est de 26% environ. Economie de pénurie et étatisation obligent