Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, l’économiste française Hélène Clément analyse la dynamique de la dédollarisation de l’économie mondiale dans le contexte de la crise bancaire actuelle. Elle estime qu’elle doit se faire en douceur pour éviter que la guerre monétaire mondiale ne se transforme en guerre militaire.

La panique bancaire actuelle témoigne plus que jamais d’une situation qui ne cesse de se compliquer pour les banques centrales. « À cause du risque inflationniste qui était grand et validé notamment par l’accroissement des prix énergétiques, les diverses difficultés apparues dans le système financier, sur fond d’une sous-estimation des capacités de résilience de l’économie russe Russie, ont provoqué la rupture de l’équilibre précaire qui régnait dans l’économie réelle », affirme à Radio Sputnik Afrique l’économiste Hélène Clément, soulignant qu’ »on injecte pas des milliers de milliards de dollars dans le système sans qu’il y ait un risque de poussée inflationniste ».

Tout en indiquant qu’elle ne voit pas comment les banques centrales pourraient s’y prendre pour régler cette situation, Mme Clément estime que ces dernières « apportent des réponses traditionnelles en augmentant, dans une fuite en avant, les taux d‘intérêts, pratiquant en même temps une sorte de censure du débat économique, qui se trouve remplacé par de la communication simpliste et souvent erronée ».

Les États-Unis avaient construit un monopole de l’utilisation du dollar comme monnaie de référence dans tous les échanges mondiaux, validé d’une certaine manière par de la dette américaine, explique la spécialiste. Donc, selon elle, « si le dollar n’est plus utilisé comme avant dans les échanges, ceci provoquera certainement un déséquilibre flagrant ».

« Cette situation de concurrence dans les systèmes de paiement et dans les systèmes de réserve est ce qui remet en cause le système étalon dollar qui a été bâti depuis la fin du XIXᵉ siècle aux États-Unis vis-à-vis du reste du monde et qui a été affirmé dans les accords de Breton-Woods« , souligne-t-elle.

Et de conclure : « Cette dynamique est visible, mais il ne faut pas non plus qu’elle soit trop brutale parce qu’effectivement, à un moment donné, les États-Unis n’auront plus rien à perdre, ce qui pourrait mener à des dérapages guerriers aux risques incalculables pour toute l’humanité »

