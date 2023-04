Meyssan :

Durant cette période, les Républicains et les Démocrates ont fait place à deux nouveaux courants de pensée : les Jacksoniens autour de Donald Trump et les Wokistes, des puritains sans Dieu. On assiste actuellement à une intensification des mouvements de population aux USA. Les spécialistes électoraux constatent que beaucoup d’États-uniens quittent les régions woke et rejoignent les jacksoniennes8. Selon les sociétés de déménagement, leurs clients quittent de grandes villes pour aménager dans de plus petites où la vie est moins chère et plus agréable. Cependant, elles notent toutes que leurs clients citent de plus en plus un nouveau mobile : ils se déplacent pour rejoindre une partie de leur famille. Cette explication correspond à ce que Colin Woodard avait observé, il y a une décennie9 : les États-uniens se regroupent par communauté d’origine. Les promoteurs immobiliers observent, quant à eux, la multiplication des quartiers sécurisés (les Gated Communities). Leurs clients se regroupent avec des gens comme eux, ayant hérités de la même culture et appartenant à la même classe sociale. Souvent, ils s’inquiètent de la montée de l’insécurité et évoquent une possible guerre civile…

Un dur texte de Vladimir Orloff sur le cauchemar américain : « Il s’agit en fait d’un pays pauvre avec beaucoup de riches. Les riches vivent à l’écart du reste de la population, occupant des maisons imposantes dans des quartiers verdoyants et bien gardés, et il est révélateur que les professions les plus riches en Amérique soient celles qui répondent aux besoins des riches : les médecins gardent les riches en vie et en bonne santé et les avocats les gardent riches et à l’abri de la prison. Étant donné que l’argent et la richesse sont la source de toutes les bontés possibles et que le fait d’en posséder beaucoup fait automatiquement de vous un symbole de réussite et un gagnant, inversement, le manque d’argent et de richesse fait automatiquement de vous un perdant. » Mais cette catastrophe matricielle hypnotise tout le monde. Kunstler : le parti démocrate est le parti de Satan. Lisez notre essai d’hier sur Mgr Delassus.

Isolement occidental suite :

La politique étrangère occidentale signale aujourd’hui aux Asiatiques, mais aussi aux Africains et aux Latino-Américains, l’effondrement moral et intellectuel du leadership occidental. Face à l’aube nouvelle de la coopération mondiale, l’Occident mène un combat d’arrière-garde qui n’offre que division, stagnation et guerre. Et il semblerait que l’Occident devienne de plus en plus différent des autres.

John Pang est un officiel du gouvernement malaisien et un académicien

