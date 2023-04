😲ZEMMOUR ET MARION MARÉCHAL PLUS MACRONISTES QUE MACRON

Certains les croyaient sensibles au sort des Français modestes.

Eh bien non

▪️Zemmour a sommé Macron de ne pas renoncer à sa réforme des retraites

▪️Maréchal s'indigne que la répression policière soit «désespérément molle»! pic.twitter.com/eLixXfn2No