Kunstler :

Tout le monde sait que le FBI, la CIA, le DHS et de nombreuses autres agences, par le biais de médias sociaux détournés, ont travaillé sans relâche pour brouiller et embrouiller le débat public sur, vraiment, tout ce qui compte. Le plus étrange, c’est qu’environ la moitié de l’Amérique ne semble pas s’en préoccuper. Bien sûr, il s’agit de la même moitié du pays qui est tombée amoureuse de la surveillance, de la censure, des poursuites politiques, de la manipulation des élections, des vaccinations obligatoires à l’ARNm et d’autres excursions de mauvaise foi. Leurs auditeurs dans les grands médias d’information semblent en fait se délecter de leur rôle d’exécuteurs de l’irréalité.

