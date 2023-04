Quand 84% des répondants disent ne pas vouloir la réélection de Macron, le sondage est subitement supprimé par RTL !

On se demande bien pourquoi 😉 #StopCensure pic.twitter.com/9WJ2iWHB1f — Florian Philippot (@f_philippot) March 4, 2022

⛔️ LES «100 JOURS D'APAISEMENT»

DE MACRON ?

Deux ministres ont encore dû renoncer à leurs déplacements en province, à cause des émeutes qui les y attendaient et des craintes des forces de l'ordre.

Le prétendu «apaisement» n'existe que dans le monde fantasmatique de Macron. https://t.co/aZ0l43qggp — François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 21, 2023

Aujourd’hui, les ministres #Braun, Grégoire, #Dussopt ont été empêchés de se déplacer, perturbés dans leur programme !



Formidable, ce gouvernement macroniste est progressivement paralysé !



La résistance doit monter encore en puissance et les obliger à partir, tous ! — Florian Philippot (@f_philippot) April 21, 2023

Victor Hugo encore : À l’heure qu’il est, grâce à la

suppression de la tribune, grâce à la suppression de la presse,

grâce à la suppression de la parole, de la liberté et de la vérité,

suppression qui a eu pour résultat de tout permettre à

M. Bonaparte, mais qui a en même temps pour effet de frapper

de nullité tous ses actes sans exception, y compris l’inqualifiable

scrutin du 20 décembre, grâce, disons-nous, à cet étouffement

de toute plainte et de toute clarté, aucune chose, aucun homme,

aucun fait, n’ont leur vraie figure et ne portent leur vrai nom ; le

crime de M. Bonaparte n’est pas crime, il s’appelle nécessité ; le

guet-apens de M. Bonaparte n’est pas guet-apens, il s’appelle

défense de l’ordre ; les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils

Ŕ 23 Ŕ

s’appellent mesures d’État ; les meurtres de M. Bonaparte ne

sont pas meurtres, ils s’appellent salut public ; les complices de

M. Bonaparte ne sont pas des malfaiteurs, ils s’appellent

magistrats, sénateurs et conseillers d’État ; les adversaires de

M. Bonaparte ne sont pas les soldats de la loi et du droit, ils

s’appellent jacques, démagogues et partageux. Aux yeux de la

France, aux yeux de l’Europe, le 2 décembre est encore masqué.

Ce livre n’est pas autre chose qu’une main qui sort de l’ombre et

qui lui arrache le masque.

Allons, nous allons exposer ce triomphe de l’ordre ; nous

allons peindre ce gouvernement vigoureux, assis, carré, fort ;

ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus

d’ambition que de bottes, beaux fils et vilains gueux ; soutenu à

la Bourse par Fould le juif, et à l’église par Montalembert le

catholique ; estimé des femmes qui veulent être filles et des

hommes qui veulent être préfets ; appuyé sur la coalition des

prostitutions ; donnant des fêtes ; faisant des cardinaux ;

portant cravate blanche et claque sous le bras, ganté beurre frais

comme Morny, verni à neuf comme Maupas, frais brossé

comme Persigny, riche, élégant, propre, doré, brossé, joyeux, né

dans une mare de sang.

Cliquer pour accéder à hugo_napoleon_le_petit.pdf



Oui, on se réveillera !

🔴 EN DIRECT

Retraites : à #Montreuil, le ministre de la Santé contraint de passer par la porte de secours



Lire : https://t.co/flFAkWwWfl pic.twitter.com/AwC1ciDK9Y — Libération (@libe) April 21, 2023

Obsèques du pouvoir d'achat.

Paix à son âme.



(Nabil Djedouani /FB) pic.twitter.com/JUYJ5HNoFt — Polemix & La VoixOff #LaRépubliqueEnMasque (@polemix) April 21, 2023