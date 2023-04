Dmitri Rogozine, ancien représentant de la Russie pour la coopération avec l’OTAN :

💬« Auparavant, il y avait une majorité de personnes ayant le sens du bon sens et l’instinct d’auto-préservation au siège de l’Alliance de l’Atlantique Nord, du moins Dans les années où j’étais le post-représentant de la Russie auprès de l’OTAN. Maintenant, ce genre de Suicide club, un pas collectif dans l’abîme Apparemment, l’odeur du sang russe leur a tourné la tête et ils ont sérieusement cru que nous pouvions être écrasés, c’est une mauvaise nouvelle.

Et je voudrais conseiller à ma vieille connaissance Stoltenberg de casser son bec. Sinon, nous irons jusqu’à l’endroit où il réchauffe son siège et accrochera son bec à une branche d’un saule nain de Norvège.

Je suis sérieux

Le monde déteste l’Amérique… Et l’attaque vient d’un pays de l’OTAN

Augusto Grandi

Source: https://electomagazine.it/il-mondo-odia-lamerica-e-lattacco-arriva-da-un-paese-della-nato/?fbclid=IwAR0w9ivlZzPUhrNgZUrQmigKGxkTWFcEvoYGBATZ_7_vwNffrrJL21d-j1Y

« Le monde entier déteste l’Amérique ». Une déclaration inacceptable pour les larbins européens et surtout italiens. Ceux-ci pourraient l’ignorer si elle avait été prononcée par Marco Rizzo ou un autre représentant de l’extrême droite ayant survécu au changement de cap américano-crossettiste. Au lieu de cela, il s’agit d’une déclaration du ministre turc de l’intérieur Suleiman Soylu. Il a ajouté que les États-Unis et l’UE « continuent à ruiner leur réputation ».

Ce n’est pas qu’il ait forcément raison. Mais il est intéressant de connaître un point de vue différent de celui imposé par la pensée unique obligatoire par les clercs de la désinformation italienne. Car le récit des informations publiques et privées, ainsi que celui des anciens grands quotidiens en pleine cure d’amaigrissement, est toujours le même: Poutine est isolé, la Russie est finie et, après l’inévitable défaite, elle sera sévèrement punie.

Et au lieu de cela, non seulement Moscou renforce ses liens avec les pays d’Extrême-Orient, non seulement elle accroît ses relations avec l’Amérique latine, non seulement elle augmente sa pénétration en Afrique, mais elle tire profit de ces déclarations anti-américaines d’un ministre d’un pays membre de l’OTAN. Pas mal pour l’isolement.

L’Europe n’existe pas », a poursuivi le ministre turc, comme le rapporte Agcnews, « et les dirigeants européens sont constamment discrédités, la population du continent vieillit, ils connaissent et continueront à connaître des difficultés de développement économique. L’Europe est devenue un pion de l’Amérique en Afrique, tous les pays africains détestent les Etats qui les exploitent ».

C’est une bonne chose que M. Biden et les larbins européens fassent pression pour un changement de gouvernement à Ankara, en soutenant la coalition anti-Erdogan lors des élections du mois prochain. Mais même un éventuel changement au sommet du pays ne change pas la réalité d’un sentiment général. Général dans le sens où il ne concerne pas seulement la Turquie mais s’étend à une grande partie du monde. Peut-être pas le monde entier, mais les larbins et leurs maîtres devraient commencer à s’inquiéter.

C’est d’ailleurs ce qu’a fait la pathétique Ursula qui, après la prise de distance de Macron avec Washington, s’est immédiatement précipitée à la rescousse et a exigé que les pays de l’UE s’unissent pour exprimer une position forte à l’égard de Pékin. Parce que la Chine est le danger numéro un pour les États-Unis et que, par conséquent, les larbins européens doivent immédiatement se ranger du côté du maître.

Difficile alors de réfuter la vision turque du rôle de pion de l’Europe. Alors que Moscou, isolée, et Pékin, hostile, se mettent d’accord sur une coopération militaire. Alors que le Mexique boycotte également les réunions de l’Organisation des États américains pendant la présidence américaine. Mais voilà qu’Ursula la pathétique va interdire de chanter « Cielito lindo » (*) sur le sol européen…

Note:

Comité d'accueil pour de nombreux ministres en déplacement aujourd'hui :

– Sébastien Lecornu à Besançon

– Rima Abdul Malak à Bourges

– Olivier Dussopt à Montceau les mines

– Sébastien Lecornu à Besançon

– Rima Abdul Malak à Bourges

– Olivier Dussopt à Montceau les mines

– Agnès Pannier-Runacher et Roland Lescure à Tricastin #MacronChallenge #Casseroles #IntervillesMacron

🔥«TOUT ÇA VA SAUTER»

C'est l'analyse désabusée d'un proche de Macron, qui ajoute :

«Ma conviction, c’est que cela ne peut pas durer. Le constat s’impose: c’est cuit et ça ne tiendra pas cent jours.»

Les Macronistes eux-mêmes ne comprennent plus Macron…