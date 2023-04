C’est un moment « Defund-The-Global-Police », Jen dit que la dé-dollarisation se produit à un rythme « étourdissant »

PAR TYLER DURDEN

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 – 20:00

« Le dollar a subi un effondrement stupéfiant en 2022 de sa part de marché en tant que monnaie de réserve, probablement en raison de son utilisation musclée des sanctions », ont écrit Jen et sa collègue Joana Freire.

« Les actions exceptionnelles prises par les États-Unis et leurs alliés contre la Russie ont surpris de grands pays détenteurs de réserves », dont la plupart sont des économies émergentes du soi-disant Sud global , ont-ils déclaré.

Comme le rapporte The FT , Jen estime que si vous corrigez les variations de prix, la part du dollar dans les monnaies de réserve mondiales officielles est passée d’environ 73 % en 2001 à environ 55 % en 2021.

Puis, l’année dernière, il est tombé à 47 % des réserves mondiales totales.

Source : Eurizon SLJ Capital

Jen et Freire poursuivent en expliquant de manière inquiétante que l’USD perd sa part de marché en tant que monnaie de réserve à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le croit généralement.

« Après des baisses constantes de sa part de marché mondiale au cours des deux dernières décennies, en 2022, le dollar a perdu des parts de marché à un rythme 10 fois plus rapide. Les analystes n’ont pas réussi à détecter ce grand changement car ils calculent la valeur nominale des banques centrales mondiales ». avoirs en dollars sans tenir compte des variations du prix du dollar. En tenant compte de ces variations de prix, le dollar, selon nos calculs, a perdu environ 11 % de sa part de marché depuis 2016 et le double depuis 2008.

Cette érosion du statut de monnaie de réserve de l’USD s’est accélérée de façon vertigineuse depuis le début de la guerre en Ukraine. Les actions exceptionnelles prises par les États-Unis et leurs alliés contre la Russie ont surpris de grands pays détenteurs de réserves, dont la plupart sont du Sud global.

… Sans que nous ayons besoin de prendre parti dans ce débat sur l’Ukraine, il semble raisonnable de supposer que le principal moteur de l’effondrement du statut de réserve de l’USD en 2022 pourrait avoir reflété une réaction de panique face à la mise en péril des droits de propriété. Ce à quoi nous avons assisté en 2022 a été une sorte de moment de « définancement de la police mondiale », au cours duquel de nombreux gestionnaires de réserve dans le monde n’étaient pas d’accord avec la conduite de la Russie et des États-Unis » .

C’est soudainement grave, car Jen et Freire affirment que « la vision dominante du » rien à voir ici « sur le dollar américain en tant que monnaie de réserve semble trop anodine et complaisante ».

« Ce que les investisseurs doivent comprendre, c’est que, si les pays du Sud sont incapables d’éviter totalement d’utiliser le dollar, une grande partie d’entre eux ne sont déjà plus disposés à le faire. »

La part du billet vert dans les réserves mondiales a chuté l’an dernier à 10 fois la vitesse moyenne des deux dernières décennies alors qu’un certain nombre de pays cherchaient des alternatives après que l’invasion russe de l’Ukraine ait déclenché des sanctions.

De plus, comme le souligne Jen, il y a en fait deux piliers qui rendent le dollar américain si puissant : son rôle de monnaie de réserve de choix et son utilisation dominante dans la finance et le commerce mondiaux. « Les investisseurs ne doivent pas être confondus par ces deux concepts différents », soutient-il.

« Alors que les pays du Sud ne semblent pas disposés à continuer à détenir des actifs en dollars, ils ne semblent pas avoir la capacité de se départir du dollar américain en tant que monnaie internationale, en particulier pour les transactions financières.

Nous soupçonnons qu’il sera très difficile de surmonter les puissants effets de réseau qui sont à l’origine du statut de monnaie internationale du dollar.

La clé pour renverser le trône du dollar en tant que monnaie internationale repose sur l’évolution relative et la stabilité des différents marchés financiers. Si les marchés financiers en dehors des États-Unis pouvaient prospérer (grandir et devenir de plus en plus énergiques, sans être instables), et si le contraire se produisait aux États-Unis, le dollar pourrait très bien disparaître.

Ce n’est cependant pas un risque imminent, à notre avis, même si les tendances vont dans ce sens. «

Je pense toujours que ça n’arrivera pas ou ne peut pas arriver, voici George Soros… de 2009…

