Voici l’Histoire de Joseph relue avec irrévérence….

« Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. »

La couronne (cf. le Keter des Sephiroth) devient insignifiante, un peu à la manière de celle d’Angleterre. Un économiste (ou expert – ou PM) dominera tout, maîtrisera tout :

« 41.40 Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m’élèvera au-dessus de toi. »

Joseph domine et puis ses frères reviennent, à qui il fera une belle promesse :

« 42.6 Joseph commandait dans le pays ; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. »

Et puis la crise arrive, crise de sept ans (cf. les cycles de Clément Juglar) s’entend, celle des vaches maigres. Et les épreuves vont commencer pour le bon peuple – qui va se retrouver ‘sans rien mais sera content’ (cf. notre vieux et vénérable Schwab bien sûr) :

« 43.1 La famine s’appesantissait sur le pays. »

Et cette famine va durer ; elle a été pesée avec poids, nombre et mesure comme on sait :

« 45.6 Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et pendant cinq années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. »

Joseph rassure au moins ses frères (on se croirait dans le Parrain, film qui disait beaucoup de choses, sous couvert de siciliens) :

« 45.7 Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. »

Le pharaon est toujours plus généreux pour Joseph et sa petite tribu :

« 45.16 Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés: ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. 17 Pharaon dit à Joseph: Dis à tes frères: Faites ceci. Chargez vos bêtes, et partez pour le pays de Canaan…»

Il se surpasse même ce pharaon en évoquant la graisse du pays :

« 18 prenez votre père et vos familles, et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur au pays d’Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. 19 Tu as ordre de leur dire: Faites ceci. Prenez dans le pays d’Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes; amenez votre père, et venez. 20 Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu’il a de meilleur dans tout le pays d’Égypte sera pour vous. »

Un vrai western avec les égyptiens à la place des indiens ; car le mot anglais de la fameuse Bible King James est « wagon » (et pas Wargon, celle qui exproprie gaz et maisons, héritière du ministre Stoleru de Giscard).

Joseph se charge ensuite d’organiser son Reset en « mangeant la graisse du pays ». On commence par prendre l’argent :

« 47.13 Il n’y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande ; le pays d’Égypte et le pays de Canaan languissaient, à cause de la famine. 47.14 Joseph recueillit tout l’argent qui se trouvait dans le pays d’Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu’on achetait ; et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. »

L’argent est donné à Joseph qui a tout stocké. Puis (toujours comme dans un bon western) on prend les troupeaux (toute ressemblance avec des événements ayant eu lieu en U.R.S.S. serait fortuite et involontaire) ; ici encore on donne des troupeaux (qu’on ne mange pas ?) contre un peu de pain :

« 47.15 Quand l’argent du pays d’Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant : Donne-nous du pain ! Pourquoi mourrions-nous en ta présence ? car l’argent manque. 47.16 Joseph dit : Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l’argent manque. 47.17 Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de boeufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. »

Il ne reste plus rien. D’aussi bonne volonté que le Pharaon le peuple de volontaires vient donc se livrer (c’est mieux qu’Holodomor) :

« 47.18 Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l’année suivante, et lui dirent : Nous ne cacherons point à mon seigneur que l’argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur ; il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. 47.19 Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. »

Il est amusant de penser que ces gens ne possèdent plus de semences. Monsanto était peut-être passé par là :

« 47.20 Joseph acheta toutes les terres de l’Égypte pour Pharaon ; car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. 47.25 Ils dirent : Tu nous sauves la vie ! que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. »

Propriété de Pharaon, c’est-à-dire de l’Etat dirigé par Joseph.

Genèse, 41-47