L’information est passée inaperçue. La mairie de Paris a autorisé le réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris, qui s’étend du parvis à la pointe est de l’île de la Cité. Sauf que cette décision n’est pas du goût de tous : une pétition a été mise en ligne, lundi 24 avril, pour s’opposer aux travaux. Cette dernière a récolté en moins de deux jours plus de 3.000 signatures. Les travaux devraient débuter au second semestre 2024 et s’achever en 2027, le tout financé à hauteur de 50 millions d’euros par la mairie de Paris.

Un projet pour lutter contre le réchauffement climatique

Après l’incendie de la cathédrale, la mairie de Paris a organisé un appel d’offres pour modifier le parvis de Notre-Dame. La municipalité a choisi l’équipe menée par le paysagiste belge Bas Smets – avec l’agence d’architectes et d’urbanistes Grau – et, pour le volet patrimoine, l’agence d’architecture Neufville-Gayet. À travers ce choix, la mairie souhaite « mieux mettre en valeur la cathédrale pour mieux la révéler, dans le respect de l’histoire de ce site patrimonial exceptionnel ».

Concrètement, Bas Smets veut végétaliser l’ensemble des abords de la cathédrale pour l’aménager en « forêt » avec un parc de 400 mètres de long et une clairière entourée d’arbres. Le créateur précise que le parc sera « rafraîchi par une lame d’eau d’inspiration japonaise, une sorte de miroir d’eau éphémère ». Sa vision émane du courant biosphérique, dont il se réclame. Un mot compliqué qui signifie l’alliance entre la météorologie et la géologie, qui permettrait de lutter contre le réchauffement climatique… « Les villes sont responsables de la plupart des émissions de CO 2 dans le monde, détaille l’urbaniste au média belge Le Soir. Tout en ayant une opportunité unique de combattre les causes du changement climatique, elles doivent agir dans l’urgence afin d’en limiter les effets. »

Une perte d’identité

La transformation de cet endroit inquiète les auteurs de la pétition. Il y a quelques années, certains architectes avaient proposé de reconstruire la flèche de Notre-Dame avec une touche moderne, anéantissant toute l’histoire de cette construction. Il semblerait que la végétalisation des abords produise le même effet. La pétition s’inquiète du sort du mobilier historique qui va être remplacé « par un mobilier contemporain, froid et sans identité, à l’instar de celui que l’on peut voir au jardin Nelson-Mandela (jardin des Halles) et dans n’importe quel banal endroit du monde ». Selon eux, si le projet est mené à terme, l’identité de ce lieu disparaîtra, laissant place à un mobilier sans âme et dépourvu d’histoire. De plus, « l’ouverture de ces squares la nuit entraînera, comme nous l’avons vu ailleurs à Paris, des nuisances, de l’insécurité et des incivilités ». Ces fonds auraient peut-être été mieux employés pour la sauvegarde des monuments parisiens – les anciens kiosques à journaux déboulonnés, par exemple – ou le nettoyage des zones insalubres de la capitale.

Les abords et le parvis de Notre-Dame se transforment. La Seine et la nature ont une place majeure dans le projet de l'équipe de Bas Smets retenu par le jury. Mieux mettre en valeur notre belle cathédrale pour mieux la révéler, dans le respect de son histoire qui nous oblige. pic.twitter.com/giRmoCMYSg — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 27, 2022

Cliquer pour accéder à CommentairesSurLaSocieteDuSpectacle.pdf

Cliquer pour accéder à CommentairesSurLaSocieteDuSpectacle.pdf