L’agriculture européenne est en train de vivre une révolution sous la pression conjointe de la règlementation et des nouvelles technologies. Le réseau satellitaire associé à l’Intelligence artificielle contrôle déjà le travail aux champs des agriculteurs deux fois par semaine, soit cent par an. Concrètement et à titre d’exemple compréhensible par tous, si vous fauchez un champ trois jours avant la date règlementaire (parce que vous anticipiez une dégradation de la météo ou aviez décidé de vous barrer trois jours au Touquet avec des casseroles) vous recevrez immédiatement un avertissement et devrez au minimum vous justifier auprès de la Kommandantur en espérant une indulgence. Encore plus problématique, la presse professionnelle reconnaît que la complexité des exigences administratives- environnementales conduisent, je cite » à s’interroger sur les capacités des agriculteurs à tout maîtriser » [ Terre-net Le magazine / Mars-avril 2023 ], » D’où l’idée de développer des structures capables tant de supporter le coût financier des investissements que de devenir spécialistes en termes d’utilisation [du matériel hard et soft] « . En clair, poursuit l’article « L’agriculteur consulte la coopérative ou un organisme agrée comme il va au supermarché, achète les couvertures (assurances) nécessaires… ». En résumé et pour être tout à fait clair: l’agriculteur ne décidera plus rien – l’administration veille à encadrer scrupuleusement son assolement – fera faire son travail par une ou des structures adéquates – vous comprenez ma petite dame, au coût de la main-d’œuvre actuel et de la sophistication des outils c’est le passage obligé – et prendra une assurance en cas de galères imprévues, en plus des assurances climatiques.

Dès aujourd’hui la jachère de 4% est rétablie, et en 2025 le plan Ecophyto prévoit de diminuer la quantité de produits utilisés de 50%. Bien entendu, les génies qui proposent cela n’ont jamais mis les pieds dans un champ, d’où la décision en urgence d’un sursis d’un an pour la mise en place des jachères, sous la nomenclature exotique de « dérogation Ukraine ».

https://www.geopolitika.ru/en/article/trans-humanity-and-post-europe

https://www.terreetpeuple.com/ethnopolitique-reflexion-68/3328-goethe-et-la-devitalisation-des-europeens-par-nicolas-bonnal.html