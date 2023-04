Extraits de cette goutte d’infos n°31 « La fin de partie approche » :

« …

G – L’asservissement numérique planifié est la fin de l’humanité, mais la cabale ne s’attend pas à beaucoup de résistance à cela. Étrangement, ils semblent croire que la CSRQ [Système de 4 classes – Common/Sovereign/Restricted/Quarantined] sera largement acceptée et, dans certains cas, bien accueillie par les masses.

B – Et le Nigeria ? Ils font clairement toutes sortes de tests là-bas, c’est comme un terrain d’essai pour la CSRQ, ils lancent l’argent numérique [de banques centrales], interdisent l’argent liquide, etc., mais il y a eu beaucoup de résistance. Les Nigériens sont en colère contre tout cela.

G – Oui, le Nigeria a été choisi pour une raison précise. Le Nigeria a était évalué comme étant le pays et la culture numéro un qui opposeraient le plus de résistance à la CSRQ, donc des tests ont été effectués là-bas afin que la cabale puisse capter ce qu’elle apprend et le mettre en œuvre dans le monde entier.

…

G – Encore une fois, cela remonte à des décennies d’opérations psychologiques qui ont conditionné les gens à être ainsi. Ils sont déjà fortement empoisonnés et médicamentés, déjà programmés par la télévision et les réseaux sociaux qu’ils vénèrent. Ils sont en complète faillite spirituelle. Les chefs religieux qu’ils suivent et les églises qu’ils fréquentent ne s’élèvent même pas contre cet agenda !

…

B – Nous avons vu qu’il [Tucker Carlson] figurait sur la liste des souverains, quel est votre point de vue à ce sujet ? Pourquoi licencieraient-ils l’un des leurs ? Ou était-il sorti de sa réserve, pour ainsi dire ?

G – Je ne connais pas la réponse à cela. Il est possible qu’il ait résisté ou rejeté la cabale. Certaines de ses histoires et couvertures les plus récentes étaient très franches en termes d’exposition de la cabale. Ou, il peut y avoir un autre programme, et il peut encore travailler pour eux. La cabale aime soutenir ses gardiens contrôlés, puis les reléguer et les utiliser de diverses manières.

…

G – Si, au jour d’aujourd’hui, un Américain n’a pas compris qu’il est esclave et que son gouvernement est diabolique, alors il est déjà trop loin pour comprendre ou voir la vérité qui l’entoure.



…

B – [À propos de la fin de partie] On a combien de temps ?

G – Trois à quatre mois.

…

G – … vous verrez des restrictions sur l’argent liquide, puis un événement se produira qui bouleversera le monde, puis la CSRQ sera mise en ligne.

Lorsque les Américains se retrouvent bloqués sans accès aux services bancaires, craignant la tourmente économique, on s’attend à ce qu’ils s’adaptent au CSRQ et même l’acceptent, en termes de remise de dette et de revenu mensuel garanti.

…

G – … Nous voyons des choses positives, nous voyons qu’il y a plus de conscience que jamais auparavant, mais la volonté de résister matériellement n’est pas là.

…

G – Les gens se soumettent consciencieusement à verser leur contribution au gouvernement satanique sans poser de questions, même si les impôts sur le revenu n’y sont pas légaux ou légitimes pour commencer. Ensuite, ils vont à l’église le dimanche et croient réellement qu’ils sont spirituels d’une certaine manière, ou craignent Dieu, ou sont de bons chrétiens.

…

G – [À propos d’ARNm dans les vaccins ou la nourriture] Ce n’est même pas réel, pas de la façon dont ils le décrivent. L’ARN existe, mais il n’est pas utilisé comme ils le disent. Il n’a pas été utilisé dans les vaccins comme ils le prétendent. Ce n’est pas une technologie qui fonctionne vraiment ou qui présente un quelconque avantage pour la santé humaine. Il semble que ce soit un programme pour masquer d’autres technologies, la nanotechnologie. Ainsi, le public pense que l’ARNm est réel et en quelque sorte une bonne chose, mais il n’est pas réel au sens où il est décrit.



B – Que pensez-vous qu’ils mettront dans la nourriture ?

G – Une de mes sources a dit que c’était pour la modification du comportement. Ce sera une sorte de nanotechnologie. Le consommer est la dernière chose que vous voudriez faire, donc si vous pouvez vous procurer de la nourriture localement, dans des fermes locales, vous devriez le faire. Soutenez également les agriculteurs biologiques, démarrez votre propre jardin et élevez des poulets. Ce seraient de bonnes mesures, mais, bien sûr, la cabale finira par essayer d’interdire cela.

…

B – … Qu’en est-il de R.F. Kennedy Jr. candidat à la présidence des États-Unis, Nous savons qu’il n’a pas le statut de souverain. Que pensez-vous de lui ?

G – Il n’est pas compromis, ce que je peux confirmer, de fait. Mais il est entouré de personnes extrêmement dangereuses, et il ne sera pas autorisé à avoir un impact majeur sur les futures élections, si elles ont bien lieu en 2024. Il y a déjà des choses qui sont faites pour s’assurer que sa plate-forme et son message n’atteignent pas un public plus large.

…

G – Les développements de l’IA sont essentiels pour le soi-disant Métaverse que la cabale veut créer, et où les gens y seront béatiquement ‘connectés’. C’est plus tard, dans cinq ou dix ans, et, finalement en 2030, la cabale a un plan pour une transition totale de l’humanité. C’est un sujet complexe en soi, quelque chose que j’ai abordé.

… La cabale le veut, car les entités démoniaques auront alors un contrôle total et un accès à la personne. La cabale est enthousiasmée par la perspective de tout cela.

B – Qu’en est-il d’Elon Musk, qui s’y oppose ?

G – La cabale utilise toujours la supercherie. Ils auront besoin de gens comme Musk pour diriger ceux qui résisteraient. Alors, il se positionne maintenant comme un leader. Tout comme Russell Brand. Il en va de même pour beaucoup d’autres dans ce soi-disant mouvement pour la vérité. Ce sont des gardiens qui dirigeront la résistance, d’une manière qui les inoculera ou les neutralisera.

…

Musk développe déjà l’application X, qui sera entièrement intégrée à la CSRQ. Il soutiendra tout ce que fait la cabale, tout en s’y opposant publiquement.

…

G – Eh bien, s’il y a un signe d’espoir, c’est le fait que plus de gens sont éveillés que jamais auparavant. Jamais auparavant. Il peut sembler que ce n’est pas le cas, car il y a tellement de moutons programmés autour de nous, mais nous sommes plus nombreux que jamais et nous devrions y trouver un réconfort, et continuer à répandre la vérité autant que nous le pouvons.

Nous devons également rester forts face aux manipulations de la cabale et de ses nombreux serviteurs. Ils sont très énergiques, dans la façon dont ils essaient de rouler et dénigrer ceux qui cherchent la vérité; vous devriez donc les rejeter avec force et fureur.

Les entités démoniaques peuvent être repérées, et ceux qui sont possédés, parce qu’ils sont très arrogants, très bruyants et très maléfiques dans leur approche. Ils ne sont bons qu’à intimider les autres, alors vous devez répondre par votre propre intimidation et défendre la vérité, et ils battront en retraite. »

