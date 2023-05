Lettre du 30.1.45

Je viens d’apprendre la nouvelle…Les Russes à 60 milles de Berlin. Il semble que quelque chose décisif pourrait arriver bientôt. Les épouvantables destructions et misères de cette guerre montent d’heure en heure : la destruction de ce qui devrait être (est en fait) la richesse commune de l’Europe et du monde, si nous n’étions aussi abrutis, richesses dont la perte nous affectera tous, vainqueurs ou non. Pourtant, les gens se réjouissent de entendre parler des files interminables, longues de 40 milles, de réfugiés misérables, de femmes et d’enfants qui se déversent vers l’Ouest, mourant en chemin

. Il semble qu’il n’y ait plus d’entrailles de miséricorde ou de compassion, pas d’imagination, laissées dans cette obscurité heure diabolique. Je ne veux pas dire par là qu’il se peut que tout, dans la situation actuelle, principalement (pas uniquement) créé par l’Allemagne, être nécessaire et inévitable. Mais pourquoi se réjouir ! Nous étions censés avoir atteint un stade de civilisation où il peut encore être nécessaire d’exécuter un criminel, mais pas de jubiler, ou de pendre sa femme et son enfant à côté de lui pendant que la foule des orcs hululait. La destruction de L’Allemagne, fût-elle 100 fois méritée, est l’une des catastrophes mondiales les plus épouvantables. Eh bien, vous et je n’y peux rien. Et ce devrait être une mesure de la quantité de culpabilité qui peut simplement être supposée attachée à tout membre d’un pays qui n’est pas membre de son gouvernement actuel. C’est bien : la première guerre des machines semble être attirée vers son dernier chapitre non concluant – laissant, hélas, tous les plus pauvres, beaucoup de personnes endeuillées ou mutilées et des millions de morts, et une seule chose triomphante : les machines. Alors que les serviteurs des Machines deviennent une classe privilégiée, les Machines sont va être énormément plus puissant. Quel est leur prochain coup ? …. Tout l’amour de ton propre père.

https://lesakerfrancophone.fr/ecologie-russophobie-extermination-malthusienne-comment-notre-societe-mondialiste-recycle-hitler