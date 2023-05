Comment les USA ont détruit ou réifié les religions dans le monde

On a vu et rappelé surtout que Monseigneur Delassus a souligné le rôle subversif de la « religion américaine » qui a détruit en fait toutes les fois ou presque en s’attaquant aux dogmes et en corrompant les esprits avec l’activisme humanitaire qui sied si bien à ses guerres. Et il cite un livre contemporain (1894) d’Henry Bargy sur cette religion américaine. Bargy est un fan mais il écrit quand même :

« Toutes les Eglises des États-Unis, protestantes, catholiques, juives et indépendantes, ont quelque chose de commun. Elles sont plus voisines entre elles que chacune d’elles ne l’est de son Église-mère (l’Europe; et l’ensemble de toutes les religions d’Amérique forme ce qu’on peut appeler la religion américaine. »

Mais la religion américaine n’est pas une religion. C’est un activisme social et un conditionnement psychologique ; c’est un manuel de développement social et un facteur plus ou moins cohérent (et je pèse mes mots) de cohésion sociale ; rien à faire du dogme ou de l’âme (cf. I don’t want to die ! De Rita Hayworth dans un film légendaire, qui résume la position générale à ce sujet) :

« La religion américaine a deux caractères qui la définissent; elle est sociale et elle est positive et sociale, c’est-à-dire plus soucieuse de la société que des individus; positive, c’est-à-dire plus curieuse de ce qui est humain que de ce qui est surnaturel. Un de ces caractères entraîne l’autre : plus l’homme a l’Esprit social, plus il tend à avoir l’Esprit positif; car plus il pense à Intérêt commun, qui le distrait du sien propre, plus il néglige dans la religion la partie dogmatique, qui le renseigne sur sa propre destinée après la mort, pour s’attacher à la partie morale, qui règle ses rapports avec la communauté. L’esprit social est le souci de l’humanité plutôt que de soi-même, l’Esprit positif est le souci de l’humanité plutôt que de l’inconnaissable : l’un et l’autre peuvent se définir le culte de l’humanité et la recherche du progrès humain; aussi se fortifient-ils l’un par l’autre, et une religion sociale tend à être une religion positive. »

Bargy on l’a dit voit cela d’un très bon œil sans deviner le bougre que la religion va disparaître et vite encore :

« La religion est peut-être ce qu’il y a de plus original aux Etats-Unis. Elle est née de la colonisation, elle est fille du sol. Si elle est, de toutes les religions, la mieux accommodée aux besoins contemporains, c’est qu’elle s’est formée en même temps que le plus jeune des peuples; elle n’est pas moderne par ses innovations, elle l’est dans son principe et dans son essence; aussi l’est-elle sans conflits et sans contradictions, et c’est pour sentir ce que son originalité a de naturel et d’intime qu’il faut l’observer dès sa naissance. Une étude de l’instinct social et de l’instinct positif dans le christianisme est d’aspect un peu archaïque, mais le christianisme américain est inséparable de ses origines; on ne sent l’accord profond et aisé de cette religion avec la société qui l’entoure, on n’en goûte le charme et on n’en comprend la leçon, que si on y reconnaît l’œuvre d’une race nouvelle sur une terre neuve. »

Race nouvelle (déjà remplacée), terre nouvelle, modèle nouveau, mode nouvelle, on connaît cette chanson, capitaliste au possible.

Bargy est tellement sot qu’il annonce la liquidation du judaïsme en Amérique. Heureusement un certain Marx a écrit dans un opuscule célèbre ces propos une cinquantaine d’années auparavant ; comme on sait aussi Marx cite Beaumont (le compagnon de voyage de Tocqueville, auteur de Marie) qui décrit ainsi la « vie religieuse en Amérique »:

« l’Évangile, la prédication religieuse est devenue un article de commerce, et le négociant failli de l’Évangile s’occupe d’affaires tout comme le prédicateur enrichi. Tel que vous voyez à la tête d’une congrégation respectable a commencé par être marchand ; son commerce étant tombé, il s’est fait ministre. Cet autre a débuté par le sacerdoce -, mais, dès qu’il a eu quelque somme d’argent à sa disposition, il a laissé la chaire pour le négoce. Aux yeux d’un grand nombre, le ministère religieux est une véritable carrière industrielle. » (Beaumont, p. 185-186.)

Marx s’exprime ensuite comme personne sur cette question du dieu américain :

« Le dieu du besoin pratique et de l’égoïsme, c’est l’argent. L’argent est le dieu jaloux, d’Israël, devant qui nul autre dieu ne doit subsister. ..L’argent, c’est l’essence séparée de l’homme, de son travail, de son existence ; et cette essence étrangère le domine et il l’adore. Le dieu des Juifs s’est sécularisé et est devenu le dieu mondial. Le change, voilà le vrai dieu du Juif. Son dieu n’est qu’une traite illusoire. »

On ne commentera pas…

BONNE SANTE ECO US:

https://www.zerohedge.com/personal-finance/cash-loving-or-cash-less-society

https://www.wsj.com/articles/the-building-boom-is-prolonging-market-pain-b224eb74

https://henrymakow.com/