C’est armé de ce bagage que j’ai commencé à reprendre contact avec L’Europe malade, qui m’est apparue comme une région se atteinte d’une sorte de cancer qui fait que certaines cellules développent de façon incontrôlée et contaminent peu à peu les autres. Ce développement a forcément une limite. L’espace vital | est de plus en plus réduit pour chacun dans ces énormes termitières qui recouvrent peu à peu les campagnes et les forêts. Certains aspects de la vie prennent une place démesurée par rapport à d’autres, créant un profond déséquilibre. La recherche de la prospérité étouffe celle de la sagesse et du bonheur de vivre. Je me suis interrogé sur les raisons qui rendaient les Occidentaux modernes si agités et en somme assez rarement heureux. Les Aryens dont sont issus la plupart des peuples qui ont dominé l’Europe, les Achéens, les Doriens, les Celtes, les Romains, les Germains, les Russes, sont des peuples de prédateurs. Ayant récemment envahi une grande partie de la planète, peuplé les Amériques et l’Australie, imposé leurs langues à l’Afrique et parfois même à l’Asie, ils ont atteint une limite et leur force d’expansion se retourne contre eux-mêmes. Il semble peu probable qu’ils arrivent à se contrôler. C’’est un vaste problème d’histoire. Lorsque l’équilibre naturel est rompu, certaines espèces animales tendent à se multiplier jusqu’au point où elles se détruisent elles-mêmes.

J’ai été surpris par l’incohérence des concepts, la naïveté des Croyances, le manque de rigueur des raisonnements. De soi-disant « intellectuels » s’acharnent, sur des bases plus qu’incertaines, a changer le monde sans en étudier la logique ni en rechercher la raison d’être, et prétendent « réformer » la société en partant de Postulats irréalistes agui ne tiennent aucun compte de la nature et du rôle de l’animal humain dans l’ensemble de la Création.