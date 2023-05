« Vulcan’s Hammer» 1953/1960 – « Les Marteaux de Vulcain »

Dans le futur d’après la guerre un ordinateur géant (Vulcain) et souterrain dirige un monde totalitaire et bureaucratique. Il prolifère rapidement et lance contre l’humanité ses « marteaux » (les prototypes de nos drones). Au final les rebelles et les bureaucrates doivent unir leurs efforts pour résister à la machine. Voyez les points communs avec « Eagle Eye » (L’oeil du mal, 2008) de D. J. Caruso

« Dr. Futurity » 1953/1960 – « Docteur Futur »

Le héros se retrouve dans un futur éloigné où il n’y a plus de races mais une humanité foncée multiraciale et presque adolescente en uniforme ; les blancs n’existent plus, les vieux ou les malades sont euthanasiés. De plus un clan d’indiens, masqué dans la masse des gens bronzés, veut prendre sa revanche et changer le passé où l’homme blanc ne dominera plus.

« Solar Lottery » 1954/1955 – « Loterie Solaire »

Un récit dystopique où les riches dirigent les pauvres grâce à un programme de téléréalité : on choisit le président mondial et aussi son assassin par la loterie et puis on contemple la poursuite du président par l’assassin à la télé (la durée du mandat est égale à la durée de vie du président). L’humanité a rejeté tout sens chrétien ; alors le héros mêlé dans ces aventures essaie de mettre la fin à cette barbarie médiatique.

« Time out of Joint » – 1958/1959 – « Le Temps désarticulé »

Un beau récit sur une fausse vie dans un monde artificiel. Le héros

commence à voir la disparité et des choses étranges dans le monde autour de lui, alors il essaie de faire une tentative d’évasion. Cela n’est pas simple et il réussit à s’échapper à la troisième tentative. Il voit un monde monstrueux autour de lui et plein de contrôles, et puis il découvre que son monde paisible et situé dans le passé était sa propre invention… Le scénario du film « The Truman Show » 1998 de Peter Weir a pris le schéma principal de ce livre presque sans changement (et sans citer Philip Dick). Voir aussi « They Live » (1986) de John Carpenter.

« The Simulacra » – 1963/1964 – « Simulacres »

Une petite entreprise de simulacres pour colons reçoit une commande

gouvernementale, et au fur et à mesure on découvre le secret d’état : le

président des Etats Unis et de l’Europe est un simulacre qu’on change tous les quatre ans pour un autre, et sa femme – la première Lady qui dirige le pays en changeant de mari après les élections – est un simulacre et aussi une actrice. Alors comment vivre dans ce monde où il faut se battre pour avoir une chambre minuscule dans un building où on peut te contrôler et espionner, et où la police est partout ? La musique, les télépathes, les nazis amenés du passé et les néandertaliens – chacun veut gagner dans cette histoire incroyable pour laquelle l’auteur refuse de donner la fin.

« The Penultimate Truth » – 1964/1964 – La Vérité avant-dernière

Une excellente parabole sur le monde de la guerre froide avec des réflexions sur la deuxième guerre mondiale. Tout est un scénario, et la deuxième guerre mondiale aussi : les gens de l’est et de l’ouest regardent l’histoire de cette guerre comme deux variantes différentes – choisies conformément au camp du spectateur – mais préparées par la même équipe du cinéma. Et la vie post apocalyptique est aussi créée artificiellement par les médias, alors les gens continuent de croire que la troisième guerre continue, ils vivent sous terre, travaillent sans cesse et regardent les émissions avec le président marionnette (le même robot avec des costumes différents dirige l’est et l’ouest).

Les rares riches ont partagé la terre et vivent (sans progéniture) sur la surface en créant la propagande pour les souterrains…