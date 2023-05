Avec vous à Saintes. pic.twitter.com/FahvYE1RRd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 4, 2023

https://www.nicematin.com/politique/moment-genant-mise-en-scene-une-video-demmanuel-macron-chantant-la-marseillaise-avec-des-lyceens-fait-reagir-845401#

Notre texte sur Flaubert…

« La France a été constituée du jour que les provinces sont mortes, et le sentiment humanitaire commence à naître sur les ruines des patries. Il arrivera un temps où quelque chose de plus large et de plus haut le remplacera, et l’homme alors aimera le néant même, tant il s’en sentira participant. »

Puis il résume l’histoire de France récente, et notre condamnation au présent permanent, devinée par Kojève, Hegel ou par Cournot :

« 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. »

Après c’est l’art pour tous et tout pour tous. Sur 1851 lire et relire le Dix-Huit Brumaire de Karl Marx, sans oublier les Châtiments quand même (les allusions à Fould…).

« Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. L’égalité sociale a passé dans l’esprit. On fait des livres pour tout le monde, de l’art pour tout le monde, de la science pour tout le monde, comme on construit des chemins de fer et des chauffoirs publics. L’humanité a la rage de l’abaissement moral, et je lui en veux de ce que je fais partie d’elle. »

https://www.dedefensa.org/article/gustave-flaubert-et-notre-eschatologie-francaise

Elle est rédactrice en chef de "Franc Tireur" qui se veut le fer de lance contre les Fake News.



Un torchon indispensable pour prendre la pleine mesure de l'effondrement du "journalisme" et du sens critique: il ne passe à côté d'aucune erreur de jugement et propagande fallacieuse https://t.co/HCP3HDMgVr — phil.bechade (@pittbull_grrr) May 5, 2023

[Communiqué] La communauté hospitalière et hospitalo-universitaire dénonce le vote de la proposition de loi sur l’abrogation vaccinale anti #COVID19 pour les soignants à l'Assemblée et appelle les sénateurs à rejeter le texte lors de son prochain examen dans la Chambre Haute. pic.twitter.com/Qq4JrLNXyl — FHF (@laFHF) May 5, 2023

