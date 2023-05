Dovjenko était né dans une famille très nombreuse décimée tragiquement non par la guerre (qui achèvera son pueblo avec le soviétisme mécanique aussi) mais par la maladie. Il se révèle dans ce récit un poète, un narrateur souverain, un précieux témoin de temps oubliés et le chroniqueur d’un monde disparu qui aurait enchanté en son temps notre ami Malaurie – pour sa terre (encore humaine).

Dovjenko décrit alors un petit monde fait de phénomènes extraordinaires : le père très beau de l’enfant, le grand-père phénoménal, l’arrière-grand-mère colérique, les petits frères immolés par la maladie mais choristes magiques ; tout ce monde petit et grand pullule et abonde en traits de génie : car on est avant la télé, avant les jeux vidéo, on est avant la bagnole et les centres commerciaux, on est avant la grande disparition de l’âme et de l’esprit – et même du corps.

Alors on a de l’énergie, on a des envolées lyriques ou pas, on a des prodigieux épisodes à vivre et de anecdotes à raconter – non pas au touriste de passage, mais à sa propre mémoire, à sa propre âme. Dovjenko meurt jeune, il a vécu beaucoup et prématurément, et il place tous ces souvenirs, toute cette vie fastueuse et désordonnée comme une rivière au sommet du monde – quand il y en avait encore un. On salue cette énergie démographique, cette vaillance des entreprises, ces caractères adorables et insupportables, ces cris, ces aboiements, ces chiens, ces épisodes, toute cette surabondance de vie flétrie depuis – et du vivant même de Dovjenko. On est avant les famines organisées industriellement, avant les guerres d’extermination allemandes organisées industriellement, avant la grande Fin de Tout.

Tetyana traduit cela comme un poème en prose – c’est un poème en prose précieux, écrit pour soi, pas pour un public choisi de lecteurs ou pour un éditeur. C’est un témoignage pour sa propre âme que nous adresse sans le vouloir ici Dovjenko et on découvre avec joie et comme rassurés que ce génie du cinéma était un génie tout court, un roi du souvenir et du temps pas perdu des paysans d’antan. L’extraordinaire journal de Dovjenko suivra bientôt ces révélations.

