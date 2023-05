Certains commentateurs venus du souverainisme ou du gauchisme (ils sont moins nombreux qu’ils ne le croient, mais ne le leur dites pas) nous font croire que Macron était comme un chef coréen l’autre soir.

Allez, on commence par une accumulation comme nous aimons : ils le trouvent seul. Nous non. Il n’y a pas le peuple avec lui, mais il y a les flics, il y a les militaires, il y a les conseillers constitutionnels, il y a la presse, il y a les journalistes, il y a les caméras, il y a les téléspectateurs, il y a les parlementaires, il y a les retraités, il y a les bourgeois, il y a les milliardaires, il y a les médecins, il y a les minorités, il y a les bons européens, il y a les sectes sexuelles et sociétales, il y a les hommes de Davos et il y a les nonagénaires génocidaires.

Un lecteur pas spécialement de droite (j’en ai de moins en moins : la droite veut taper sur les manifestants et elle a rejoint Macron, Zemmour-Marion en tête) a vérifié qu’au boulot ses zombies de collègues ne savent pas du tout ce que c’est que le 8 mais comme commémoration (Jean Moulin, le nazisme, la guerre, la Liberté, tout le tralala) ; pour les collègues au boulot de mon lectorat le 8 mai c’est les vacances et c’est le pont. Ah, les RTT ! Le froncé n’en a rien à foutre de célébrer, il est là pour partir en vacances. C’est Jospin, Ségolène et leur bande de bobos primadonna qui dans les années 90-2000 leur ont donné la terre promise, les RTT et les vacances, les 35 heures payées quarante et le bonheur de vivre que Pompidou leur avait promis (dans le feuilleton La Demoiselle d’Avignon il y avait même un ministère de la joie de vivre, un ministère de l’obligation de la joie de vivre), et de Gaulle aussi, et Léon Blum aussi : deux semaines de congés payés et les quarante heures. Macron n’est revenu ni sur l’un ni sur l’autre.

Ce n’est pas sa faute au président si les parigots (tous propriétaires multimillionnaires) sont en vacances quand il défile.

Sur Jean Moulin, dont ils se moquent comme du Général et de son an quarante, je rappellerai ces faits : Vichy a recruté 260 000 fonctionnaires à partir de 1940, soit une hausse de 26% et il n’y a eu que 0.4% de démissions dans les rangs des fonctionnaires pour cause de régime fasciste et antisémite (chiffres de Baruch) ; quant à Bruckberger il rappelle que les évêques avaient filé comme des mouches en juin 40 : alors arrêtez de nous les gonfler avec vos fonctionnaires et votre résistance.

En juin 44 tout le monde était résistant. En mai 2023 tout le monde est en vacances. Combien de vacanciers par manifestants ?

JENNY :

Le Directeur Commercial s’excite. Par mail, il explique qu’il faudrait trouver des nouveaux marchés en France pour le court terme (!!!) et me convoque un meeting le 24 mai avec un acolyte… Des mois après la bataille…

Le niveau d’incompétence que je vis au quotidien me sidère.

Quand les êtres déversent leur énergie vitale et leur intériorité dans un rectangle éclairé de 12cmx7, tout rétrécit c’est mathématique : l’intuition, l’analyse, l’observation, la logique, l’intelligence et le reste.

On ne peut pas combattre cela.

Nous n’allons pas survivre à 2023 dans cette boîte c’est évident depuis des mois.

Last in first out, je partirai donc en premier.

L’on me propose déjà des choses. Dans la fonction publique par ex (!!!!!), à l’EHESS, eden du wokisme. L’on me prévient que c’est mal payé mais qu’il y a les vacances et 2j de télétravail… Ah, et puis il faudrait que je trafique un « certificat handicap » en feignant une dépression car les postes sont « RQTH »… Il paraît que c’est très simple …

Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font….