VINCENT

Au contraire de certains lecteurs, et comme une de mes amies qui est fane ce n’est pas vos émissions qui me pousseraient au suicide, c’est la situation tristement réelle qu’elles dépeignent. De toutes façons on a déjà nos places sur la barque pour traverser le Styx. Vos émissions au contraire me donnent souvent une irrésistible envie de rire ( merci !), comme aujourd’hui lorsque j’imagine une mamie ( une de vos nonagénaires :)) ) masquée jusqu’aux sourcils visionnant pour la première fois un de vos coups de gueule avec Gilbert , qui si elle résiste à la crise cardiaque, ne pourrait s’empêcher de s’exclamer « C’est qui ces deux fous, pourquoi ils ne sont pas en prison ? » :))

Je me suis régalé en lisant Yamamoto sur le rêve, le sommeil et son envie de rentrer chez lui pour dormir et Alfred de Vigny aussi ( j’en avais mal au ventre de rire même si évidemment ces deux auteurs ne prêtent pas à rire, c’est difficile à expliquer, j’ai partagé… Je pense à tous ces endormis qui ne peuvent pas avoir envie de dormir vu qu’ils sont déjà dans les bras de Morphée depuis belle lurette, )

Peut être qu’il y a quelques années en vous lisant, je serais mort d’ennui ( je ne pense pas ce que je dis), mais depuis que je vous ai découvert, je sais que je ne peux que passer de bons moments, en vie ou ce qu’il en subsiste.

Qu’est ce que c’est bon de se cultiver avec vous, ça vaut un steak ( sans graphène ni insecte ).

Je ne pense pas passer l’année ( je disais ça aussi l’année dernière ), alors j’espère que de l’autre côté du Styx vous n’êtes pas parmi les auteurs interdits, ça serait pas de chance quand même..