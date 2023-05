Reine des cieux, qui que tu sois, bienfaisante Cérès, mère des moissons, inventrice du labourage, qui, joyeuse d’avoir retrouvé ta fille, instruisis l’homme à remplacer les sauvages banquets du vieux gland par une plus douce nourriture ; toi qui protèges les guérets d’Éleusis ; Vénus céleste, qui, dès les premiers jours du monde, donnas l’être à l’Amour pour faire cesser l’antagonisme des deux sexes, et perpétuer par la génération l’existence de la race humaine ; toi qui te plais à habiter le temple insulaire de Paphos, chaste sœur de Phébus, dont la secourable assistance au travail de l’enfantement a peuplé le vaste univers ; divinité qu’on adore dans le magnifique sanctuaire d’Éphèse ; redoutable Proserpine, au nocturne hurlement, qui, sous ta triple forme, tiens les ombres dans l’obéissance ; geôlière des prisons souterraines du globe ; toi qui parcours en souveraine tant de bois sacrés, divinité aux cent cultes divers, ô toi dont les pudiques rayons arpentent les murs de nos villes, et pénètrent d’une rosée féconde nos joyeux sillons ; qui nous consoles de l’absence du soleil en nous dispensant ta pâle lumière ; sous quelque nom, dans quelque rit, sous quelques traits qu’il faille t’invoquer, daigne m’assister dans ma détresse, affermis ma fortune chancelante.

Himno a la Virgen del Pilar







Virgen Santa, Madre mía.

Luz hermosa, claro día.

Que la tierra aragonesa

te dignaste visitar.



Este pueblo que te adora,

de tu amor favor implora,

y te aclama y te bendice

abrazado a tu Pilar.



Pilar sagrado

Faro esplendente,

Rico presente

de caridad,

Pilar bendito

Trono de gloria.

Tú a la victoria

nos llevarás.



¡Cantad, cantad,

himnos de honor y alabanza!

¡Cantad, cantad,

a la Virgen del Pilar!

