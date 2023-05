John Flynn, le célèbre économiste libertarien, parlait de la faillite US lorsque la dette du Léviathan était, dans les années cinquante, de 250 milliards de dollars. On en est à 20 000 milliards et tout le monde s’en moque, les marchés les premiers. La faillite, c’est pour l’an 3000 !

Les Chinois, les Mexicains et les Indiens (c’est partout dans la presse) se ruent encore sur l’immobilier américain, chaque ménage riche installé là-bas espérant que le rejeton deviendra américain ! Quant à la dette américaine, je vous conseille de lire l’article d’Alexandre Artamonov dans Pravdareport.com. Elle n’effraie que les imbéciles ou les vendeurs d’or. Il est amusant de rappeler que les ruées vers l’or reposaient sur des rumeurs, saccageaient des contrées entières, tuaient ou ruinaient presque tous les chercheurs et enrichissaient les vendeurs de pioche et de whisky.

Tous les sites-catastrophes, eux-mêmes appartenant à des sites manipulateurs d’achats et de ventes d’or, ne cessent de nous dire d’acheter de l’or. Pour l’instant ces sites ont surtout réussi depuis dix ans à nous faire rater tous les rebonds boursiers et les hausses énormes des indices américains !

Mais sur un site consacré à l’inflation, on trouve ceci : « Le record absolu du prix de l’once d’or a été établi le 6 septembre 2011 à 1 921,17 USD. »

Hier, le même site soulignait qu’on n’était qu’à 1 326 dollars. On perd 30 % en cinq ans. Certains avaient bu un beau bouillon (toujours dans le cadre de cette spéculation-catastrophe qui repose sur un effondrement apocalyptique et providentiel du système) pour s’être fait prendre par la spéculation des années Bush qui avait vu l’or démarrer de 265 dollars le 20 octobre 2000 ! Mais on avait acheté l’or beaucoup plus haut que cela avant qu’il ne retombe !

L’or baisse et monte comme tout le reste. Une fois cette lapalissade admise, il semble qu’il est difficile de le conseiller comme remède dans un système qui ne s’écroule (hélas ou pas hélas ! c’est un autre problème)… pas tant que cela !

La bonne affaire, c’était bien sûr les années soixante-dix après la décision Nixon, mille milliards de fois commentée, de découpler or et dollar (il a eu raison quand on voit la situation US de l’époque).

Le même site ajoute : « Le record du prix de l’once d’or a été établi le 21 janvier 1980 avec un cours à 850 USD. »

On partait de 35 dollars l’once. Il faut donc partir de 1980 pour être honnête, et pas de 1970.

Et si l’or n’est monté que de 850 à 1 326 dollars en 35 ans, c’est une très mauvaise affaire. L’immobilier a été multiplié par 20 entre-temps où que ce soit ou à peu près ! L’immobilier a même été multiplié par 60 dans certains coins que je connais bien, de Paris ou de la côte d’Azur !

Tout cela nous est vendu par des docteurs-catastrophe, bien contents de prendre leur voiture chaque matin, d’aller à la station-service et de payer en carte bleue : si le système craque, comment ceux qui détiennent de l’or survivront-ils de toute manière ? Ils seront les premiers à se faire écharper et on leur grillera les doigts de pied comme à toutes les bonnes époques.

Les seuls endroits sûrs seront des régions peu peuplées, homogènes ethniquement, retirées géographiquement, prospères sur le plan agricole… Et des régions de populations prêtes à travailler et à se défendre. En reste-t-il en Europe ou en Amérique ?

Enfin rappelons que l’État peut vous prendre votre or. Comme en 1933, aux USA (GRA) et en Allemagne… nazie !