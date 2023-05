Mitterrand (Albin Michel et Claire VIGNE) Tolkien (Avatar et Belles Lettres) Internet Nelle voie initiatique Céline (Avatar) Coq hérétique Comédie musicale Hitchcock Kubrick Ridley Scott (le tout ciné chez Dualpha) Graal Littérature et conspiration Voyageurs éveillés Paganisme cinéma Territoires protocolaires Mal à droite…

Vincent nous écrit. Retour vers le No-futur : petit essai de stratégie fiction.

Récit :

Dwight Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe et Winston Churchill, à la veille du D-Day prévu le lendemain à l’aube du 6 juin 1944, sont en grande discussion en tête à tête devant un immense plateau représentant le théâtre des opérations qui va voir le plus grand débarquement de troupes jamais réalisé sur une côte ennemie.

Ils sentent le poids immense de la responsabilité qui pèse lourdement sur leurs épaules, étudiant et repassant en revue tous les détails de cette gigantesque opération.

Chacun est conscient que les pertes en vie humaines vont dès demain être d’une ampleur effroyable et s’alourdir dans les semaines et les mois qui suivront.

Ils savent aussi quel est l’enjeu de cette bataille pour le sort du monde.

De longs silences tout en pensées et autant de regards perçants qui scrutent la moindre anomalie qui aurait échappé à toute une armée de stratèges ayant préparé cet assaut depuis des mois…

Soudain Churchill, entre deux bouffées de cigare, se rappelle un moment quelques semaines plus tôt passé avec sa voyante habituelle et qui ne lui avait jamais fait de prédictions erronées. Il en parle à Ike :

« C’est sans doute sans importance, mais ma voyante qui comme vous le savez Ike est une perle rare et ne m’a jamais déçu me parlait il y a peu d’un songe, d’une vision qu’elle avait fait sur la France dans quelques dizaines d’années. Dans les années 2020 pour être exact. Elle a vu les français qui par peur d’un virus jamais identifié mais qui avait semble-t-il un lointain rapport avec des animaux exotiques, se signer des autorisations à eux-mêmes sur un bout de papier pour sortir, manger la bûche de Noël avec la grand-mère dans la cuisine, obéir strictement à des ordres des plus ineptes comme par exemple tourner dans le sens horaire autour d’un lac dans une commune, l’autre sens étant interdit pour éviter d’être contaminé par ce fameux virus inexistant mais qui apparemment tournait lui aussi dans le même sens (Ndr : Je l’ai vécu ). Ces mêmes gens se masquaient le visage pour se promener en forêt, et ils couraient se faire injecter un produit inconnu pour avoir le droit de sortir boire un bière, aller au cinéma, partir en vacances, en tous cas pour beaucoup d’entre eux. Puis enfin elle a vu des manifestations, mais à la fin les gens se sont lassés et pour finir, il suffisait que les autorités décrètent qu’une manifestation était interdite pour que les organisateurs annulent tout simplement et que les gens ne viennent pas !

C’est bien étrange vous ne trouvez pas ?

Pour tout vous dire elle a eu un doute sur la réalité de cette vision, cependant elle a ressenti les mêmes sensations habituelles validant ce qu’elle voyait, c’est donc avec une certaine fébrilité qu’elle m’a rapporté tout cela, étant elle-même dans la confidence et sachant ce que nous projetions votre pays et le mien dans les semaines qui allaient suivre. Qu’en pensez-vous Ike ?

– Vous êtes sûr ?

– C’est bien ce qu’elle vous a dit ?

– Tout à fait certain.

– Et ses prédictions se sont bien toujours réalisées ?

– Oui, absolument Ike.

– Alors on rembarque. Opération annulée. Appelez-moi De Gaulle j’ai deux mots à lui dire…»