Ce qu’on dit depuis un an est en train d’éclater au grand jour : les pays de l’UE achètent du pétrole russe à l’Inde (notamment) qui nous le revend plus cher qu’avant ! 🤦



Au lieu d’arrêter les sanctions, que veulent faire les eurogagas?

…Sanctionner l’Inde !

Des fous ! Stop ! pic.twitter.com/PcqgKfRqHt — Florian Philippot (@f_philippot) May 17, 2023

Extrait de notre texte sur Orwell et la guerre :

La guerre a changé de cible : on tue son camp, pas l’autre. Orwell :

Mais, bien qu’irréelle, elle n’est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l’atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu’on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu’il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et, par conséquent, de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets et l’objet de la guerre n’est pas de faire ou d’empêcher des conquêtes de territoires, mais de maintenir intacte la structure de la société.

Avec du pétrole russe ?

« L'Union européenne doit maintenant passer en mode économie de guerre » vient de déclarer le commissaire européen Thierry Breton !



Quelle légitimité a ce fonctionnaire pour nous entraîner ainsi vers la guerre ?!



Que tous les peuples se réveillent et balaient ces gens et l’UE ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 17, 2023

Tuer du soldat russe avec du pétrole russe ?

« La France va accentuer son soutien militaire à l’Ukraine » !



Cette annonce de #Macron est folle au moment même où il nous dit qu’on ne pouvait pas financer les retraites !



Ça relève de la perversité et du suicide et ça doit être stoppé.

Députés, exigez un vote ! pic.twitter.com/5E6vU0ExRY — Florian Philippot (@f_philippot) May 15, 2023

Face à Blinken, Kagan et Nuland…

Early life and education[edit]

Mikhail Mishustin was born on 3 March 1966 in Lobnya, a town very close to Moscow,[4][5][6][7] to the Mishustin family, Vladimir Moiseyevich and Luiza Mikhailovna. His mother was born in the city of Kotlas in the Arkhangelsk region[8] while Mishustin’s father, a Jew[9] from Belarus, was born in Polotsk.[8] Vladimir Moiseyevich Mishustin was a member of the Central Committee of the Komsomol.

In 1989, he graduated from the STANKIN, majoring in system engineering, and then in 1992, he completed postgraduate studies at the same institute.[10]

300,000 soldiers of the Armed Forces of Ukraine died in Ukraine , said US presidential candidate Robert Kennedy Jr. and blamed the United States for their deaths pic.twitter.com/1rJHPKRfcw — Spriter (@Spriter99880) May 10, 2023

