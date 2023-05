À l’instant Ursula Von der Leyen appelle « à se préparer à la prochaine pandémie » (?!)



Et elle a sa recette : « renforcer l'architecture mondiale de la santé »

et développer encore plus de vaccins ! 🤦



➡️ Il faut quitter l’UE pour pouvoir quitter cette folie ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 20, 2023

Debord

La tactique défensive de la Mafia ne pouvait jamais être que la suppression des témoignages, pour neutraliser la police et la justice, et faire régner dans sa sphère d’activité le secret qui lui est nécessaire. Elle a par la suite trouvé un champ nouveau dans le nouvel obscurantisme de la société du spectaculaire diffus, puis intégré : avec la victoire totale du secret, la démission générale des citoyens, la perte complète de la logique, et les progrès de la vénalité et de la

lâcheté universelles, toutes les conditions favorables furent réunies pour qu’elle devînt une puissance moderne, et offensive.

