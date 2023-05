Ecœuré par l’actu sous-humaine, je suis retourné voir Juan de la cabras et ses chevreaux. Bon bol d’air après une bonne pluie qui se faisait attendre depuis un semestre ou deux (je ne me souviens plus). Occasion de donner à mes bons lecteurs et à François (bon chrétien qui appelle à un exorcisme de l’humanité) la liste des livres papier qu’ils peuvent me commander. Tous ces livres ont été édités par de grands et modestes éditeurs sur la place parisienne. 12 euros par bouquin dédicacé plus frais envoi. 50 euros les cinq livres (olé !). Il y a même un livre sur Macron qu’on ne m’a jamais commandé : comme je le comprends ! Seuls quelques exemplaires sont disponibles. Les premiers seront donc les premiers. J’ai même publié un livre aux éditions Paris-Match (Filipacchi !). En moyenne cinq livres disponibles sauf pour Internet, Céline et Tolkien (générosité de mon éditeur préféré Gilbert Dawed).

Livre sur le Graal Editions Dualpha) – édition complète du livre de 1996

Mitterrand grand initié (Albin Michel ou Dualpha, textes très différents)

La damnation des stars (Filipacchi, 1996)

Tolkien 1998 (Belles Lettres) et Tolkien 2016 (Avatar – c’est Gilbert Dawed) : textes différents

Céline, la colère et les mots (Avatar)

Internet nouvelle voie initiatique (même texte que celui qui fit la Une du Mondes Livres), Avatar.

Les mystères de Stanley Kubrick (Dualpha)

Ridley Scott et le rétrofuturisme (Dualpha)

La comédie musicale américaine (achetez-le et visionnez les films sur ok.ru car cela vaut le coût)

Alfred Hitchcock et la condition féminine (Dualpha)

Le paganisme au cinéma (Dualpha)

Le choc Macron – fin des libertés et nouvelles résistances (tu parles !), Avatar.

Les territoires protocolaires (Michel de Maule)

Le voyageur éveillé (les Belles Lettres)

Le Coq hérétique – autopsie de l’exception française (les Belles Lettres)

